iPadOS 15: Die automatische Übersetzung im Video

Mit iPadOS 15 wird das iPad nicht nur die bereits vom iPhone bekannte Übersetzungs-App erhalten, Apple will die Funktion der Anwendung auch umfassend erweitern. Allem voran kommt hier die neue Funktion „Auto Translate“ ins Spiel, mit deren Hilfe das iPad Gespräche automatisch und in Echtzeit übersetzen kann.

Im Gesprächsmodus lauscht das iPad dabei auf die beteiligten Gesprächspartner und erkennt die gesprochene Sprache automatisch. Es muss lediglich festgelegt werden, zwischen welchen beiden Sprachen die App übersetzen soll. Anschließend übersetzt die Anwendung das Gesprochene direkt und liest das Ergebnis in Gesprächspausen vor, ohne dass hierfür eine Taste gedrückt werden muss.

Apples neue Übersetzungsfunktion wird sich systemweit in iPadOS integriert finden. Eine Übersetzen-Taste wird beispielsweise künftig auch das Kontextmenü bei der Textauswahl erweitern. Ebenso können mit „Livetext“ in Fotos erkannte Textpassagen mit der Übersetzungsfunktion kombiniert werden. Apple bietet seine systemweite Übersetzungsfunktion in Zukunft auf dem iPad, dem Mac sowie unter iOS an. Dabei kann der Nutzer entscheiden, ob er die Sprachpakete herunterladen, und die Übersetzungsfunktion dann ausschließlich lokal auf seinem Apple-Gerät verwenden will.

Apples automatische Übersetzung im Video

Im Praxiseinsatz können sich Apples neue Übersetzungsfunktionen von Herbst an beweisen. Entwickler haben über die erste Vorabversion von iPadOS 15 jetzt schon Zugriff auf die neue App.

Wer sich für die Neuerung interessiert, sollte sich das unten eingebettete Video von AppleInsider zu Gemüte führen. Ihr seht darin, dass die Live-Übersetzung schon erfreulich gut funktioniert, allerdings verbunden mit einem Hinweis, den man keinesfalls außer Acht lassen sollte. Der Apple-Übersetzer ist längst nicht perfekt und insbesondere dann, wenn die beiden Gesprächspartner tatsächlich keine gemeinsame Sprache sprechen und die Ergebnisse nicht kontrollieren können, ist man vor Missinterpretationen und auch peinlichen Überraschungen nicht gefeit.