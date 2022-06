Sony bringt Bravia XR A90K und Bravia XR A75K in den Verkauf

Sony stattet seine neuen Fernseher zudem mit speziellen Modi für Netflix und die PlayStation 5 aus. Der Netflix Adaptive Calibrated Mode soll den Umgebungslichtsensor der Bravia-XR-Modelle dazu verwenden, die Farbwiedergabe und Kontraste optimal an die jeweils aktuellen Lichtverhältnisse anzupassen. Im Zusammenspiel mit der PlayStation 5 sind die neuen Sony-Fernseher ebenfalls dazu in der Lage, das Bild automatisch an die besten Einstellungen für die neue Spielkonsole anzupassen.

Die Bravia XR Master Series A75K gibt es ab sofort in der Version XR-65A75K mit 65 Zoll Bildschirmgröße für 2.999 Euro. Vom 15. Juli an wird zusätzlich noch die Variante XR-55A75K mit 55 Zoll großem Bildschirm für 2.149 Euro erhältlich sein.

