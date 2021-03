Sonos Roam: Vorbestellung läuft, Testberichte frei erfunden

Nach der Vorstellung auf sonos.com vor zwei Wochen lassen sich die tragbaren Bluetooth-Lautsprecher der Multiroom-Spezialisten nun auch im Handel vorbestellen.

Die 179 Euro teuren, in zwei Farben erhältlichen Mini-Lautsprecher sollen ab dem 20. April ausgeliefert werden und ergänzen vorhandene Sonos-Setups um einen Bluetooth-Eingang. Zudem verfügt der wasserdichte Lautsprecher über automatisches Trueplay zur Klanganpassung.

Mit Hilfe des ebenfalls verbauten WLAN-Moduls wechselt der Sonos Roam automatisch zwischen dem Gruppen-Betrieb im Heimnetzwerk und der Unterwegs-Nutzung als Bluetooth-Lautsprecher hin und her.

In Deutschland bietet unter anderem der auf Smart-Home-Komponenten spezialisierte Händler tink den Sonos Roam jetzt zur Vorbestellung an und legt dem Sonos Roam zusätzlich sechs Monaten Spotify Premium bei – der Spotify-Zugang richtet sich jedoch explizit an Neukunden.

Testbericht mit ausgewürfelten Noten

Was bei tink überlesen werden darf ist der „Testbericht“ auf der Produktseite des Sonos Roam. Wie uns Sonos auf Rückfrage bestätigt, wurden bislang noch keine Muster verschickt.

Entsprechend dürft ihr das, was tink unter der Überschrift „Getestet von tink Experte Richard“ hier abdruckt, vorerst ignorieren: „[..] machen Klang und Funktionsumfang den Roam zum besten Bluetooth-Lautsprecher, den wir je getestet haben.“

Bei der Bewertung des tragbaren Lautsprechers scheint der Händler lediglich seine Hoffnung an das Produkt verschriftlicht zu haben. Auch die Noten, die tink in den Kategorien Installation, Zuverlässigkeit, Funktionen und Produktqualität vergeben hat, sind offenbar frei erfunden.

Für Sätze wie den folgenden würde aktuell nämlich ausschließlich das Produktvideo des Herstellers als Quelle herhalten können: „Wie von Sonos gewohnt, ist auch der Roam sehr gut verarbeitet und überzeugt durch hervorragenden Klang.“

Erwähnenswert: Zum Aufpreis von lediglich 10 Euro legt tink dem Sonos Roam für 189 Euro die Belkin Soundform-Kopfhörer bei.