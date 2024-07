Sonos-Debakel wird zur Chefsache: Rollback bleibt ausgeschlossen

Das Debakel um die neugestaltete Sonos-App hat letztendlich den Sonos-Chef Patrick Spence zu einer ausführlicheren Stellungnahme veranlasst. Spence hat sich unter der Überschrift „Update on the Sonos app from Patrick“ auf der Webseite des Unternehmens zum Stand der Dinge geäußert.

Die Erklärung kommt allerdings sehr spät und wir unterstellen, dass Spence weniger durch die Probleme der Kunden, sondern eher durch die weiter reichenden Folgen der anhaltenden Problematik zu diesem Schritt veranlasst wurde. Die Sonos-Aktie ist seit Mai um rund 25 Prozent gefallen und zuletzt hat sogar die New York Times ihre Empfehlung von Sonos als die beste Plattform für Multiroom-Audio zurückgenommen.

Sonos will weiter Zeit gewinnen

Vorweg: Der Sonos-Chef versucht mit seinem Statement in erster Linie gut Wetter zu machen und weiter Zeit zu schinden. Wer darauf wartet, dass Sonos den Rollout der neuen App zurückzieht oder zumindest die alte Version parallel anbieten, wird enttäuscht. Stattdessen wirft Spence mit pauschalen Entschuldigungsfloskeln um sich und bemüht einmal mehr die Worthülse, die Wiederherstellung eines funktionierenden Systems habe höchste Priorität.

Während Sonos in seinen ersten Stellungnahmen noch davon gesprochen hatte, die fehlenden Funktionen bis spätestens Juli wiederzubringen, reicht der Zeitplan von Spence jetzt bis in den Oktober hinein.

Aber aufgepasst, Formulierungen wie „Improving Volume responsiveness“ bedeuten nicht, dass die Lautstärkeregler wieder wie früher stabil und in Echtzeit arbeiten, es ist lediglich davon die Rede, dass die Reaktionsfreudigkeit „verbessert“ wird. Und falls ihr darauf wartet, dass man Wiedergabelisten und die Warteschlange wieder in vollem Umfang bearbeiten kann, müsst ihr euch womöglich noch bis Oktober gedulden.

Künftig mehr Abo-Angebote von Sonos?

Die Frage, warum Sonos nicht einfach wieder auf die alte App wechselt, lässt sich eigentlich nur damit erklären, dass der Hersteller zusätzliche Funktionen plant, die auf den neuen Unterbau setzen.

Unruhig stimmt uns hier die Tatsache, dass man in seinem Sonos-Konto den Bereich „Abonnements“ sieht. Wohlgemerkt steht hier nicht einfach „Sonos Radio“, das gibt es ja jetzt schon kostenpflichtig. Die Mehrzahl könnte implizieren, dass Sonos künftig auch weitere Abo-Optionen bereithält und beispielsweise als Zwischenhändler Musikdienste vermittelt. Dies könnte dann auch den mittlerweile vorhandenen Online-Zwang und die zusätzlich integrierte Verschlüsselung erklären.