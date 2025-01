Mastodon-Gründer übergibt an Non-Profit-Organisation

Das für seine dezentrale Struktur und Unabhängigkeit stehende soziale Netzwerk Mastodon plant umfassende Veränderungen. Wie das Team um den Gründer der Plattform Eugen Rochko ankündigt, soll die Plattform künftig von einer neuen europäischen Non-Profit-Organisation verwaltet werden. Ziel sei es, die Unabhängigkeit und Gemeinwohlorientierung der Plattform langfristig zu sichern. Rochko will aus diesem Grund sämtliche Eigentumsrechte, auch die Rechte am Namen der Plattform und seine Urheberrechte, an die neue Organisation übertragen.

Bisher hatte Rochko als Einzelperson die komplette Kontrolle über Mastodon. Diese Struktur sei für die Anfangsphase effizient gewesen. Mit dem Wachstum der Plattform sei jedoch der Bedarf nach klareren Strukturen aufgekommen. Aus diesem Grund arbeiten bereits seit einem Jahr verschiedene Organisationen an der Weiterentwicklung der Plattform, und in den nächsten sechs Monaten soll die Transformation abgeschlossen werden.

GmbH wird Non-Profit unterstellt

Rochko werde künftig eine strategischere Rolle einnehmen und sich auf die Produktentwicklung konzentrieren. Der operative Betrieb bleibe vorerst bei der Mastodon GmbH, die jedoch vollständig der neuen Non-Profit-Organisation unterstellt werde. Darüber hinaus werde auch die im vergangenen Jahr eingerichtete US-amerikanische Non-Profit-Einheit als Fundraising-Plattform weiterhin bestehen.

Für die Nutzer der Plattform sollen sich zunächst keine wesentlichen Änderungen ergeben. Mastodon betont, dass sowohl die sozialen Netzwerke mastodon.social und mastodon.online als auch die Unterstützung für die föderierte Netzwerkstruktur unverändert weitergeführt werden. Es seien jedoch verschiedene Verbesserungen auf Basis von Nutzer-Feedback geplant, darunter ein optimiertes Benutzererlebnis, Erweiterungen für die Suchfunktion und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit.

Budget-Erhöhung soll Zukunft sichern

Als Teil der Umwandlung strebt Mastodon auch eine stärkere Transparenz gegenüber seiner Community an. Die Betreiber wollen detaillierte Einblicke in die laufenden Prozesse und Herausforderungen geben und die Mitwirkung der Nutzer verstärken. Zur Sicherung der Zukunft und um die Ausbaupläne abzusichern, plant Mastodon eine Erhöhung des jährlichen Budgets auf fünf Millionen Euro bis 2025.