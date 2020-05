Sonnet Fusion Flex J3i für zusätzliche Festplatten im Mac Pro

Apple bietet den Mac Pro mit maximal 8 TB Speicherplatz an. Wer mehr will, kann alternativ zum Anschluss externer Festplatten auch Halterungen für zusätzlichen internen Speicher zulegen. Apple selbst bietet dergleichen allerdings nicht an, sondern hält hier mit dem Pegasus J2i von Promise eine Drittanbieterlösung bereit. Die Halterung inklusive einer 8-TB-Festplatte und mit Platz für eine weitere schlägt mit 440 Euro zu Buche.

Sonnet Fusion Flex J3i

Der Zubehörhersteller Sonnet kündigt diesbezüglich nun ebenfalls ein Erweiterungskit an. Die Halterung mit Namen Fusion Flex J3i soll es ermöglichen, bis zu 36 TB zusätzlichen Speicher im Mac Pro zu verbauen. Die Basis hierfür bieten zwei Slots für 3,5-Zoll-Laufwerke und zusätzlicher Platz für eine 2,5-Zoll-SSD. Alternativ können aber auch alle drei Laufwerksplätze mit SSDs bestückt werden.

Sonnet will sein Erweiterungsset Mitte Juni ausliefern. Inklusive der benötigten Kabel soll das ganze dann für 200 Dollar erhältlich sein. Die Anschaffung kann sich beim Blick auf die von Apple für Speichererweiterungen berechneten Preise schnell bezahlt machen. Apple nimmt für das Upgrade von den standardmäßigen 256 GB auf 1 TB stolze 500 Euro. Wer die Vollausstattung mit 8 TB Speicher im Mac Pro haben will, muss 3.250 Euro zusätzlich berappen – das geht außerhalb von Apple deutlich günstiger.