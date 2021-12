Sonnet Echo 5 Thunderbolt 4 Hub bietet 3 Thunderbolt-Anschlüsse

Der neue Echo-Hub von Sonnet unterscheidet sich von den meisten anderen Geräten in diesem Segment dadurch, dass er weniger auf Vielseitigkeit setzt, sondern den wesentlichen Fokus auf den Anschluss von Zubehör über Thunderbolt 4 und USB-C legt. Hierfür stehen drei separate Anschlüsse zur Verfügung, die von lediglich noch einem USB-3.2-Anschluss sowie der Computerverbindung über Thunderbolt 4 begleitet werden. Angeschlossene Notebooks können über diesen Anschluss zudem mit maximal 85 Watt geladen werden. Sonnet zufolge werden am Mac bis zu zwei Bildschirme gleichzeitig mit bis zu 6K oder ein einzelner Monitor mit bis zu 8K Bildschirmauflösung bei Verbindung über den Hub unterstützt.

