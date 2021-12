HDMI 2.1 wird zur potenziellen Mogelpackung

Unterm Strich muss man die Aussagen so interpretieren, dass alle Geräte, die über einen Anschluss mit HDMI 2.x verfügen, fortan als HDMI 2.1 beworben werden können und man sich über deren genaue Funktionen besser im Kleingedruckten informiert. Dazu zählen dann beispielsweise Faktoren wie die Signalübertragung über „Fixed Rate Link“ (FRL) ebenso wie höhere Bandbreiten und Auflösungen, die variable Bildaktualisierungsrate (VRR) oder die automatische Anpassung der Latenzzeit (ALLM). Als Negativbeispiel führen die TFT-Central-Macher bereits einen Xiaomi-Bildschirm an, der als HDMI 2.1 beworben wird, allerdings nur den von HDMI 2.0 bekannten Leistungsumfang bietet.

Insert

You are going to send email to