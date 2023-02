Balkonkraftwerke: Diese Bundesländer und Städte fördern

Mit dem Einstieg des Zubehöranbieters Anker in den Vertrieb steckdosenfertiger Balkonkraftwerke dürften die modularen Stromerzeuger eine deutlich breitere Zielgruppe als bislang erreichen.

Seit Montag am Start: Das Balkonkraftwerk Anker Solix

Statt chinesische No-Name-Ware auf Aktionsplattformen einkaufen zu müssen, bei der oft unklar ist, ob bzw. wie Händler im Rahmen eines Garantiefalls überhaupt noch erreichbar sind, bietet Anker einen deutschsprachigen Support, lange Garantiezeiten und eine selbstentwickelte iPhone-Anwendung zum Monitorring der kompakten Photovoltaik-Anlage an.

Ebenfalls ganz nett: Der Anbieter hat die Manpower, um eine Übersicht der aktuellen Förderprogramme zusammenzustellen, die den Einkauf und den Aufbau von Balkonkraftwerke bezuschussen. Geldwertes Wissen, das sich nur bei den 989 Euro bzw. 1389 Euro teuren Anker-Bundles sondern auch beim Kauf von Konkurrenzprodukten anderer Anbieter nutzen lässt.

So informiert Anker auf dieser Sonderseite über alle Bundesländer und Regionen, in denen sich Zuschüsse für neue Balkonkraftwerke beantragen und die Anschaffungskosten so teils erheblich reduzieren.

Von Bundesland zu Bundesland, teilweise auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, kann man im Schnitt mit einer Bezuschussung von knapp 200 Euro für Balkonkraftwerke mit einer Leistung von bis zu 600 Watt rechnen.

MV und Heidelberg Spitzenreiter

Einzelne Ausreißer wie Heidelberg (bis zu 750 Euro) oder Mecklenburg-Vorpommern (bis zu 500 Euro) bezahlen sogar deutlich mehr. In anderen Regionen wird auf Antrag lediglich eine pauschale Bezuschussung von 50-100 Euro bereitgestellt – aber immerhin.

In jedem Fall lohnt sich der Blick in das aktuelle Register für fast alle Anwender. Einen Bogen um die Übersicht machen lediglich Nutzer, die sich in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, dem Saarland, in Sachsen oder Thüringen aufhalten. Hier fließen aktuell keine Fördergelder.

Balkonkraftwerke – Hier wird gefördert

Baden-Württemberg

Bühl : 300€ pro Anlage bis zu 600 Watt

Freiburg : 200€ pauschal

Friedrichshafen : 300€ pro Haushalt mit mind. 300 Watt

Friolzheim : 100€ pro Haushalt bis zu 600 Watt-Höchstleistung

Heidelberg : bis zu 750€ – Heidelberger-Pass(+)-Besitzer: Eventuell fast die vollen Kosten des Balkonmoduls, lediglich Eigenanteil von 50€, bis zu 600 Watt

Kornwestheim : 200€ pro Haushalt bis zu 600 Watt

Lörrach : 200€ pauschal pro Haushalt bis zu 600 Watt-Höchstleistung

Ludwigsburg : max. 300€, für BezieherInnen der LudwigsburgCard bis zu 800€

Neubulach : 300 Watt-Peak-Anlage / 50€ // 600 Watt-Peak-Anlagen / 100€

Schwaikheim : 200€ pro Haushalt

Stuttgart : 100€ pauschal pro Anlage

Ulm : 250€ je Wohneinheit bis zu 600 Watt

Weinheim : 50€ pro Modul, max. 2 Module (max. Gesamtleistung 600 Watt)

Hessen

Darmstadt : 200€ pauschal für ein Standard-Modul (300 Watt) 400€ pauschal für zwei Standard-Module (2x 300 Watt) max. 50% der Anschaffungs- und Installationskosten

Lampertheim : Zuschuss 60%, max. 500 €

Mörfelden-Walldorf : Zuschuss von 200€

Main-Taunus-Kreis : 100€ pauschal pro Wohnung, bis zu 600 Watt

Wiesbaden : 300€ – 400€ zwischen 3,0 – 6,0 kW

Niedersachsen Friesoythe : 200€ / Haushalt, bis zu 600 Watt

Braunschweig : bis 400 Watt 250€ / bis 600 Watt 400€

Göttingen : 180€ pauschal pro Anlage

Jever : 120€ / Anlagen. max. 2 Anlagen / Antragsteller werden gefördert

Lüneburg : 150€ + 30% der Investitionskosten / Anlage

Rheinland-Pfalz Koblenz : 70€ pro Modul (max. 2 Module)

Pirmasens : 75€ für Anlagen bis zu max. 325 Watt ; 150€ für Anlagen bis zu 600 Watt

Urmitz : 100€ / Modul, max. 200€, bis zu 600 Watt

Schleswig-Holstein