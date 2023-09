E-Mobilität: Tesla aktualisiert Model 3, VanMoof findet Käufer

Je nach Ausstattung kommt das neue Model 3 auf eine Reichweite von 554 beziehungsweise 678 Kilometer und liegt damit um die 10 Prozent über dem Vorgänger. Das Fahrzeuginnere verfügt im neuen Model 3 über ein umlaufendes Design mit einem edleren Materialmix mit Textil- und Aluminium-Elementen und besitzt eine neue Ambient-Beleuchtung. Das neue Model 3 soll noch Ende Oktober in Europa und dem Mittleren Osten in den Markt starten.

Von Außen wirkt das Model 3 jetzt kantiger, hat eine etwas längere Schnauze, aggressivere Scheinwerfer, neue LED-Tagfahrlichter und ein spitzer zulaufendes „Kinn“, das nicht mehr einen ganz so schmollenden Eindruck wie bislang vermittelt. Zudem ist die aktualisierte Modelvariante in den neuen Farboptionen „Ultra Red“ und „Stealth Gray“ erhältlich.

Nach sechs Jahren am Markt hat Tesla seinem in der Basis-Ausstattung 42.990 Euro teuren Model 3 einen Facelift verpasst, der sich sowohl auf das äußere Fahrzeug-Design als auch auf die Interieur-Ausstattung ausgewirkt hat.

