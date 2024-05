Solarpaket I ist durch: Balkonkraftwerke dürfen jetzt 800 Watt einspeisen

Bereits im vergangenen Monat hat der Bundestag das Solarpaket I angenommen und damit nicht nur grünes Licht für den Wegfall der Anmeldepflicht für Balkonkraftwerke gegeben, sondern auch einer Erhöhung der maximalen Einspeiseleistung von 600 auf 800 Watt zugestimmt. Diese Änderungen des ursprünglich 2014 verfassten Erneuerbare-Energien-Gesetz sind jetzt gültig.

Ausschlaggebend ist die mit dem 15. Mai datierte Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. In der Regel treten die Gesetze dann am Tag nach ihrer Verkündung dort in Kraft, so auch im aktuellen Fall. Die Leistungserhöhung findet sich dort wie folgt formuliert:

Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme zugeordnet werden, können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen Regelungen angeschlossen werden.

Hersteller können ihre Updates ausspielen

Interessanterweise scheinen die ersten Hersteller bereits auf das neue Gesetz zu reagieren. Uns hat heute Vormittag bereits ein Screenshot erreicht, der die offenbar nach einem Firmware-Update erhöhte Leistungseinstellung 800 Watt in der Anker-Solix-App zeigt.

Wir dachten hier erst an einen Zufall, da sich die Umstellung auf unseren Systemen nicht nachvollziehen ließ. Möglicherweise wird das entsprechende Update aber auch schrittweise verteilt, Anker hat auf jeden Fall angekündigt, dass die Umstellung für Kunden mit „gedrosselten“ SOLIX-Wechselrichtern kostenlos ist.

Andere Systeme bieten schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, die Umstellung von 600 auf 800 Watt manuell vorzunehmen. Dies ist mit der Gesetzesänderung im Rücken nun auch auf legalem Weg möglich.

Haltet also auch eurerseits Ausschau nach entsprechenden Firmware-Updates von Herstellern wie Anker oder Ecoflow. Über weitere Hinweise freuen wir uns jederzeit, packt diese gerne auch in die Kommentare.