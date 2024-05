Apple-Memorabilien bei eBay: Gut gefälscht, aber nicht gut genug

Cabel Sasser, der Gründer der Softwarefirma Panic, hat ein seinem Blog eine verrückte Geschichte veröffentlicht, in der auch das Deutsche Rote Kreuz eine Rolle spielt und die nicht zuletzt auch als Warnung vor zu attraktiv klingenden Online-Auktionen zu sehen ist.

Unter der Beschreibung „Steve Jobs 1978 Apple Employee Card + Handwritten Map“ wurde auf eBay der Mitarbeiterausweis der ersten von Apple beschäftigten Sekretärin, Sherry Livingston, angeboten. Livingston war die Apple-Mitarbeiterin mit der Nummer 10 und der Ausweis trägt das Datum vom 10. März 1977.

Mitarbeiterausweis und Grundriss

Begleitend dazu liegt dem Dienstausweis noch ein Grundriss von Apples damals neu bezogenem Firmengebäude in Cupertino bei, auf dem die einzelnen Büros jeweils mit den Namen der dort tätigen Mitarbeiter beschriftet sind. Diese Zeichnung sei von Chris Espinosa angefertigt worden, der 1976 mit 14 Jahren als Mitarbeiter Nummer 8 bei Apple angefangen hat und bis heute für das Unternehmen tätig ist.

Schreibmaschine ohne „Schmierer“?

Was auf den ersten Blick nach einem ausgesprochen interessanten eBay-Fund aussah, machte Sasser aber auch ein Stück weit skeptisch. Insbesondere die zu perfekte Schreibmaschinenschrift, mit der die Mitarbeiterdetails in den Ausweis eingetragen waren.

Die Zweifel an der Echtheit der Dokumente wurden durch keinen geringeren als Chris Espinosa selbst bestätigt, der sowohl den Ausweis als auch die angeblich von ihm stammende Zeichnung als Fälschung bezeichnete. Zudem handle es sich bei der Frau auf dem Bild nicht um Sherry Livingston und auch Details wie die Art des Fotos und die Abmessungen des Ausweises seien falsch.

Deutsches Rotes Kreuz angeblich Verkäufer

Darauf angesprochen ließ sich der eBay-Verkäufer jedoch keineswegs beunruhigen und legte als Herkunftsnachweis eine Rechnung des Deutschen Roten Kreuzes vor. Dort habe er die Sammlerstücke 2001 im Rahmen einer Wohltätigkeitsauktion (wohl von Fundstücken) für 3.000 DM ersteigert.

Die DRK-Rechnung streut ihrerseits allerdings mehr Zweifel, als dass sie hier etwas bestätigen würde. Allem voran durch den merkwürdigen Satz „Wir danken Ihnen für Ihr Unternehmen“ am Fuß des Schreibens – das klingt nämlich so, als habe jemand den Satz „Thank you for your business“ durch einen schlechten Übersetzer gelassen, um damit eine gefälschte deutsche Rechnung zu zieren.

Wer ursprünglich betrogen wurde, bleibt offen

Ob der eBay-Verkäufer selbst für diesen offensichtlichen Betrug verantwortlich ist, oder ob er seinerseits über den Tisch gezogen wurde, bleibt offen. Ohne das Wissen von Chris Espinosa wäre dieser Schwindel vermutlich jedoch gar nicht erst aufgeflogen.

Die Auktion lief übrigens noch währen der Recherche von Sasser aus und Ausweis und Zeichnung haben zum Preis von 946 Dollar ihren Besitzer gewechselt.