SolarFlow: Zendure bringt Stromspeicher für Balkonkraftwerke

Zendure, Anbieter von tragbaren Powerstations, hat mit dem SolarFlow-System eine neue Stromspeicher-Lösung für Besitzer von Balkonkraftwerken vorgestellt, die tagsüber geernteten Sonnenstrom für den Verbrauch in den Abendstunden sichern möchten.

960 Wh bis 3.840 Wh Speicher

Das modulare SolarFlow-System bietet Speicherkapazitäten von 960 Wh (beim Einsatz eines Batteriemoduls) bis 3.840 Wh (bei der Nutzung von vier Batteriemodulen) an und bewirbt eine Kompatibilität mit 90 Prozent aller am Markt verfügbaren Balkonkraftwerke.

So setzt das SolarFlow-System auf branchenübliche MC4-Stecker, die den direkten Anschluss an Wechselrichter und vorhandene Solarmodule ohne gesonderte Adapter möglich machen.

Durch die Speicherlösung kann sichergestellt werden, dass der gesamt Stromertrag im Selbstverbrauch genutzt wird und bei geringer Grundlast nicht einfach „verpufft“ bzw. den Verbrauch des Nachbarn reduziert. Der Output des SolarFlow-Systems beträgt dabei 800 Watt.

Batteriemodule mit LiFePO4-Zellen

In den Batteriemodulen des SolarFlow-Systems kommen LiFePO4-Zellen mit 10-jähriger Garantie zum Einsatz. Die Batteriemodule selbst sind in einem IP65-zertifizierten Metallgehäuse untergebracht und entsprechend wasserdicht. Die Überwachung des Systems erfolgt über eine gesonderte iPhone-Applikation, die sich per Bluetooth mit dem Speicher verbindet, um so den Ladestand der Batteriemodule im Blick zu behalten.

Anfang April erhältlich

Noch hält sich Zendure bedeckt was die Preise und den Termin des offiziellen Marktstarts in Deutschland angeht, geplant ist jedoch mit dem so genannten Pre-Sale für SolarFlow voraussichtlich Anfang April zu starten.

Alle Informationen zur heute angekündigten SolarFlow-Speicherlösung hat der Anbieter auf dieser Sonderseite zusammengefasst und bietet hier auch eine Mailingliste an, in die sich grundsätzlich interessierte Anwender eintragen können, um über den bevorstehenden Marktstart informiert zu werden.