Software-Flatrate „Setapp“ integriert ChatGPT

Setapp weist mit der Neuerung verbunden jetzt auch eine wachsende Zahl von Mac-Programmen separat aus, die über eine KI-Integration verfügen. Damit verbunden wollen spezielle Anleitungen und Praxis-Tipps zu einer sinnvollen Verwendung der neuen Technologie animieren. Unter anderem stellt Setapp in diesem Zusammenhang auch eine neue App-Sammlung mit dem Titel „AI Toolkit“ bereit, in der sich aktuell 13 mit dem Thema verbundene Apps befinden.

Der KI-Roboter in Setapp antwortet neben der spezifischen Softwaresuche zwar auch auf allgemeine Fragen, packt aber stets einen Link zu einer seiner Meinung nach in diesen Themenbereich passenden Software mit dazu. Neben Englisch werden vom Start weg auch deutsche Spracheingaben sowie die Sprachen Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Ukrainisch vom Setapp-KI-Assistent unterstützt.

Die Anbieter der Software-Flatrate Setapp haben den KI-Dienst ChatGPT in ihre Anwendung integriert. Über die neu in der Desktop-App von Setapp verfügbare Taste „AI Assistant“ lässt sich nun ein separates Fenster öffnen, in dem mann mit dem Chatbot kommunizieren kann.

