Snip für Mac: Freier Snippet Manager mit GitHub-Anbindung

Folgendes Szenario sollte fast allen Programmierern bekannt sein: Ihr sitzt an einem Projekt und habt dafür gerade eine verdammt clevere Funktion geschrieben – kurze Zeit später stellt sich jedoch heraus: der Auftraggeber besteht nun doch auf eine andere Herangehensweise, euer Code-Schnipsel ist jetzt ein Fall für den Papierkorb.

Aber wer löscht schon gerne guten Code, vor allem, wenn man diesen vielleicht noch mal wiederverwenden könnte?

Hier haben sich in den zurückliegenden Jahren sogenannte „Snippet Manager“ etabliert, die häufig benötigte Codebausteine wie in einem Setzkasten verwalten und so das erneute Schreiben identischer Codezeilen überflüssig machen. Beispiel sind etwa ScriptFlow oder SnippetsLab.

Mit der Mac-Anwendung Snip stellt sich nun ein neuer Vertreter dieser Gattung vor, der komplett in Swift geschrieben, über eine Anbindung an das Code-Portal GitHub verfügt und die GitHub Gists zur Synchronisation der eingegebenen Snippets benutzt.

In der App, die Apples Dunkelmodus unterstützt, allerdings nur auf die Systemvorgabe reagiert und selbst keinen Umschalter besitzt, lassen sich beliebige Code-Schnipsel eingeben, die anschließend in Ordnern verwaltet werden und sich zudem als Favorit markieren und nach Lust und Laune verschlagworten lassen.

Für Markdown und HMTL-Dateien bietet die Anwendung zudem einen gesonderten Vorschau-Knopf an. Ein Textlink im Anwendungsfenster erlaubt das schnelle Kopieren des Code-Schnipsels,

Für den eingangs skizzierten Anwendungsbereich nutzen wir schon seit Ewigkeiten das umfangreiche SnippetsLab – und legen hier auch gerne im Netz gefundenen Code-Schnipsel ab, die sich bei zukünftigen Projekten als hilfreich erweisen könnten – Einsteiger können sich jedoch ruhig mal an Snip versuchen. Die App lässt sich kostenfrei laden und ohne Risiko ausprobieren.