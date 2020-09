Hörspiel-Tipp: „Babylon Berlin – Der stumme Tod“ in der ARD Audiothek

Vor der Free-TV-Premiere der dritten Staffel von „Babylon Berlin“, die ab dem 11. Oktober 2020 im Ersten anlaufen wird, gibt es die Geschichte rund um Kommissar Gereon Rath vorab wieder als Hörspiel-Serie von der ARD.

Die sechs Folgen der Gemeinschaftsproduktion von WDR, Radio Bremen und rbb wurden heute exklusiv in der ARD Audiothek veröffentlicht.

Die neue Hörspielserie, Der stumme Tod, wird ab Oktober zudem in allen Kulturwellen der ARD und des Deutschlandradios zu hören sein:

Auch in der zweiten Hörspielserie tauchen die Hörer*innen wieder tief in das Berlin zu Zeiten der Weimarer Republik ein, diesmal in den trüben Winter Anfang 1930. Die Republik beginnt die wirtschaftlichen und politischen Folgen des Börsencrashs ein halbes Jahr zuvor zu spüren.

Kommissar Gereon Rath übernimmt eine Ermittlung im Umfeld zweier rivalisierender Filmproduktionen. Im Spannungsfeld von Glamour, Drogen und Tristesse lernt er nicht nur eine Branche im Umbruch vom Stumm- zum Tonfilm kennen. Er stößt auch auf alte Bekannte und Verlockungen aus seinem ersten Fall „Der nasse Fisch“. Und seine Kölner Vergangenheit kommt ihm in Gestalt von Konrad Adenauer näher, als ihm lieb ist.