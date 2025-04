Snapshot on Apple: Apple pflegt seine eigene Celebrity-Datenbank

Eine neue Apple-Webseite mit dem Titel „Your favorites, at a glance“ sorgt derzeit für Verwirrung und Spekulationen. Dort dreht sich ein Karussell mit den Bildern von knapp 40 prominenten Personen, die Apple auf diese Weise für seine Werbezwecke vereinnahmt.

Ähnlich wie eine Star-Datenbank kann man beim Klick auf die einzelnen Bilder weitere Informationen zu den dargestellten Personen abrufen, die sich bis auf einen eher knappen, Wikipedia-ähnlichen Eintrag jedoch ausschließlich aus einer Auflistung von deren Präsenz im Rahmen der Unterhaltungsangebote von Apple zusammensetzen.

Wenn man so will, ist die mit dem Untertitel „Snapshot on Apple“ versehene Webseite eine Werbeplattform für Apple Music, Apple TV+ und Apple Podcasts. Das Hauptmenü mit der nicht manuell steuerbaren, sondern lediglich gemächlich durchlaufenden Liste der hier bislang integrierten Personen dient jedoch nur bedingt dazu, die von Apple versprochene Möglichkeit wahrzunehmen, mehr über seine favorisierten Künstler, Darsteller und Sportler zu erfahren. Kaum jemand wird sich die Zeit nehmen, abzuwarten, wer hier alles vertreten ist. Von daher ist anzunehmen, dass die Webseite entweder in dieser Form noch nicht final ist oder Apple eine direkte Verlinkung aus Angeboten wie Apple Music, Apple Podcasts oder seiner TV-App heraus plant.

Zentrale Link-Plattform für Apple-Dienste

Die Zusammenstellung der hier bislang aufgeführten Personen ist kunterbunt. Die meisten davon wurden allerdings in der Vergangenheit schon in besonderem Maß durch Apple hervorgehoben, beispielsweise im Rahmen von Filmen und Serien auf Apple TV+ oder als Werbeträger für Apple Music. So kann man etwa bei Brad Pitt nachlesen, in welchen über die TV-App erhältlichen Filmen er neben dem auf Apple TV+ erschienenen „Wolfs“ noch vertreten war und in welchen Podcasts er Auftritte hatte. Bei Musikern wie Dua Lipa liegt der Fokus auf deren Präsenz bei Apple Music.

Apples Snapshots-Webseite ist bislang ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Eine deutsche Übersetzung dürfte früher oder später folgen.