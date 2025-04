Parallels Desktop verbessert die Integration von M4-Macs

Parallels hat die Virtualisierungssoftware Parallels Desktop mit dem Update Version 20.3 um verschiedene Funktionserweiterungen und Verbesserungen erweitert, die insbesondere Nutzern von Macs mit Apple-Prozessoren zugutekommen. Das Update ist für Nutzer der App kostenlos verfügbar. Ausführliche Infos zur neuen Version hat der Anbieter hier veröffentlicht.

Die neue Softwareversion hat weitere Verbesserungen bei der Emulation von x86_64-basierten virtuellen Maschinen im Gepäck. Unter anderem sorgt das Update auch für volle Kompatibilität mit Apples neuen M4-Prozessoren. Damit lassen sich ältere x86_64-Anwendungen auch auf den neuesten Mac-Modellen ausführen, was insbesondere für Nutzer von Legacy-Software relevant sein dürfte.

Direkter Anschluss von USB-Geräten

Dank der ebenfalls mit dem Update integrierten USB-Passthrough-Unterstützung für macOS-VMs haben Anwender nun die Möglichkeit, externe USB-Geräte direkt an ihre virtuelle macOS-Umgebung anzuschließen. Dies soll neue Einsatzmöglichkeiten bieten und sich insbesondere auch im Bereich der Softwareentwicklung oder bei Sicherheitstests als hilfreich erweisen. Hier sind den Entwicklern zufolge jedoch iPhones und Audio-Zubehör bislang ausgenommen. Zudem wird für die Funktion mindestens macOS 15 benötigt.

Für Nutzer von Windows-VMs bringt Parallels Desktop 20.3 Unterstützung für virtuelle Kameras aus OBS Studio. Der Videofeed von OBS unter macOS kann somit direkt in Windows-Anwendungen wie Zoom oder Microsoft Teams innerhalb der virtuellen Maschine eingebunden werden.

Auch im Hinblick auf Unternehmensanwendungen wurden Funktionen ergänzt. IT-Administratoren können nun über Mobile Device Management (MDM) eine verpflichtende Single-Sign-On-Aktivierung (SSO) auf verwalteten Macs durchsetzen. Dies soll die Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben erleichtern.

Touch ID statt Passwort

Ergänzend dazu wurde in einzelnen Punkten auch die Benutzerführung überarbeitet. So können Nutzer mit Touch-ID-Tastaturen für bestimmte Vorgänge wie die Installation oder den Zugriff auf Einstellungen nun ihren Fingerabdruck anstelle des Administratorkennworts verwenden, was eine schnellere und komfortablere Bedienung ermöglichen soll.

Parallels Desktop ist in verschiedenen Leistungs- und Laufzeitvarianten erhältlich. Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion wird die Software derzeit mit 25 Prozent Preisnachlass angeboten.