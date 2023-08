Smartphone als Controller: Netflix startet Spiele-Beta auf TV-Geräten

Netflix bietet bereits seit dem vergangenen Jahr exklusive Spiele als Ergänzung zu seinen Videoabos an, die sich in Verbindung mit einem aktiven Netflix-Kundenkonto auf iOS- und Android-Geräten verwenden lassen. Mittlerweile hat der Videodienst hier bereits mehr als 60 verschiedene Titel zur Auswahl und zeigt Ambitionen, sich als ernstzunehmender Anbieter im Bereich für Spieleabos zu platzieren.

Im Rahmen dieser Weiterentwicklung sollen sich die ersten Netflix-Spiele in Verbindung mit der Controller-App künftig auch auf Computern spielen lassen. Netflix will seinen Beta-Test schon in Kürze auf PCs und Macs erweitern, auf denen man die Titel dann im Zusammenspiel mit unterstützten Browser-Varianten nutzen kann.

