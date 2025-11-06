Shelly-Steckdosenleiste kostet 60 Euro
Smarthome-Zubehör: Mit Matter- Unterstützung kann es teuer werden
Während es grundsätzlich zu begrüßen ist, dass sich mit Matter ein Standard gefunden hat, auf dessen Basis sich Smarthome-Geräte plattform- und herstellerübergreifend verwenden lassen, muss man beim Blick auf die für Matter-Geräte aufgerufenen Preise oftmals noch schlucken. So macht beispielsweise der mit Matter kompatible Shelly Power Strip 4 Gen4 zweifellos einen guten Eindruck. 60 Euro sind für eine Vierfachsteckdose aber auch eine ordentliche Hausnummer.
Eigentlich hatten wir uns ja erhofft, dass mit der Einführung von Matter die Preise für Zubehör attraktiver werden, keinesfalls jedoch steigen. Die Möglichkeit, anstelle der Integration der unterschiedlichen Herstellerstandards eine einheitliche Zertifizierung zu durchlaufen, sollte sich positiv auf Zeit und Kosten auswirken. Zumindest bei einem Teil der Anbieter ist allerdings das Gegenteil der Fall.
Shelly muss man hier vielleicht erst noch noch außen vor lassen. Zwar hätten wir uns hier über einen attraktiveren Preis gefreut, allerdings ist der Power Strip 4 die erste Smarthome-Mehrfachsteckdose des Herstellers und somit sind keine Vergleichswerte vorhanden. Zudem versorgt der Hersteller mit einem Produkt Nutzer, die sich über eine kleine Lichtshow in den Steckplätzen freuen.
Apple Home ohne Matter gibt’s für die Hälfte
Bis auf Weiteres tut man auf jeden Fall gut daran, vor dem Kauf von Smarthome-Zubehör zu überlegen, ob man die Unterstützung anderer Plattformen tatsächlich braucht oder ob es womöglich ausreicht, die in der Regel noch erhältlichen Vorgängermodelle zu verwenden.
Nicht wenige Anbieter verkaufen die bisher stets als teuer empfundenen HomeKit-Versionen ihrer Geräte weiter, allerdings zu Preisen, die mitunter ein ganzes Stück unter jenen liegen, die man für vergleichbare Matter-Geräte bezahlt.
Die günstigste mit Apple Home kompatible Schaltsteckdose ist unseres Wissens weiterhin die TP-Link Tapo P300. Zum Preis von 29,90 Euro bekommt man hier eine Leiste mit drei einzeln schaltbaren Schuko-Steckplätzen sowie zusätzlichen Ladeanschlüssen für USB-A und USB-C.
Ich dachte Apple Home wird aufgelassen? Dann würden die Gerät nicht mehr funktionieren oder?
Matter ist zwar eine tolle Idee und macht auch die Integration in Home Assistant einfacher, aber in Bezug auf Home Assistant ist die Shelly Integration vollkommen ausreichend und kommt ohne Matter aus.
Allgemein kann ich nur jedem, der sich für Smart Home interessiert, empfehlen auf Home Assistant als Smarthome Zentrale zu setzen. Da ist dann auch meistens kein Matter bei den Smart Home Geräten notwendig, weil es fast immer eine Integration gibt, die das Gerät auch ohne Matter ins System integriert.
Und wer Apple Home trotzdem benutzen möchte, kann über Home Assistant auch nicht Apple Home kompatible Geräte in Apple Home einbinden.
Das nutze ich persönlich auch, aber nur zur direkten Ansteuerung. Für Automationen sollte man unbedingt Home Assistant verwenden, da das im Vergleich zu den Apple Home Automationen wie der Unterschied zwischen Raumfahrt und Kindergarten ist.
Home Assistant ist auch absolut meine Nummer eins. Und von Home Assistant werden auch alle Geräte (die Sinn machen) an Apple Home weitergeleitet.
Für Automationen ist Home Assistant haushoch Apple Home überlegen.
Wenn man technisch nicht so versiert ist, nimmt man einen HA Green, der läuft perfekt Out-Of-The-Box.
Für diejenigen die weniger basteln wollen und trotzdem hohe Kompatibilität schätzen, kann ich Homey (nicht Homee) ans Herz legen.
Ich gebe euch allen zu 100% recht. Allerdings möchte ich schon erwähnen, das wir zwischen Homkit und HA auch von einer ganz anderen Zeitinvestition sprechen. Ich hab nur sehr geringe Programmierkenntnisse, und da ist HA schon keine Kleinigkeit mehr…
Programmieren muss man für HA nicht können. Die Automationen erstellt man hauptsächlich grafisch. Selbst komplexere Automationen kommen häufig mit „Wenn, dann“ Bedingungen aus. Trigger einfügen, Bedingungen einfügen, Aktionen einfügen. Das wars schon. Alles grafisch ohne eine Zeile Code.
Was super funktioniert, ist eine Automation grafisch zu erstellen, die Ansicht auf Yaml Code stellen, den Code einer KI mit Programmierfähigkeit wie Gemini 2.5 Pro, Chat GPT 5 Thinking oder Anthropics Claude zu schicken und ihm zu beschreiben was man geändert haben möchte.
Dafür benötigt man genau 0 Programmierkenntnisse. Den von der KI überarbeiteten Code kopiert man einfach zurück und kann diesen dann meist grafisch anschauen und auch weiter bearbeiten.
Manchmal fügt zum Beispiel GPT 5 Codes hinzu, die grafisch nicht unterstützt werden, aber trotzdem funktionieren. Wer das nicht möchte kann der KI einfach zusätzlich sagen, dass man nur Code möchte, der zu 100% grafisch bearbeitbar ist.
Das klappt echt super und auch mein Schwager, für den Programmieren und Technisches Verständnis 2 absolute Fremdwörter sind, erstellt so für sein Smart Home Automationen. Vorher hat er auf Home Matic gesetzt und für jede Änderung in den Programmen hat er mich um Hilfe gebeten.
Einfach keine Angst haben und loslegen.
Die Shelly kann halt einzeln auf allen Messen
Richtig.
Thread hat sie aber nicht an Bord, oder?
Also mir matter über Wlan?
Wenn man überlegt, dass eine schaltbare Steckdose bei Shelly rund 20 Euro kostet, dann finde ich den Preis von rund 60 Euro für eine 4-fach Steckdose im Gehäuse jetzt gar nicht so hoch angesetzt.
Die Shelly Power Strip 4 Gen4 bietet eine einzigartige Kombination aus Steuerungsmöglichkeiten: Sie kann über Matter, WLAN, Bluetooth und Zigbee angesteuert werden. Bemerkenswert ist außerdem, dass sie als einzige Mehrfachsteckdose, die mir bekannt ist, eine Verbrauchsmessung pro Dose ermöglicht. Selbst der teurere Eve Energy Strip bietet nur eine Gesamtmessung.
Danke. Beantwortet meine obige Frage. Leider kein Thread
habe zwei davon im Einsatz und bin absolut zufrieden. Wer sich mit Shelly und den Möglichkeiten etwas befasst, wird den Mehrwert schnell erkennen. Hatte zuvor eine Koogeek Mehfachsteckdose, nach 1 Jahr wurde die App schon nicht mehr supportet und das China-Teil hat einige interessante Funktionen verloren. Habe jetzt fast alle Zwischenstecker durch Shellys ersetzt plus HA im Hintergrund laufen.
Der andere Nachteil von Matter ist leider, der erhöhte Stromverbrauch. Mittlerweile gibt es hier auch Tasmota Geräte die leider mehr, als das doppelte der alten Geräte verbrauchen. Das liegt natürlich auch an der erhöhten Prozessorleistung und mehr Speicher. Aber wenn man sein ganzes Haus mit Geräten bestückt, kommt das schon eine gewaltige Grundlast zusammen.