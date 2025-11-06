Smarthome-Zubehör: Mit Matter- Unterstützung kann es teuer werden

Während es grundsätzlich zu begrüßen ist, dass sich mit Matter ein Standard gefunden hat, auf dessen Basis sich Smarthome-Geräte plattform- und herstellerübergreifend verwenden lassen, muss man beim Blick auf die für Matter-Geräte aufgerufenen Preise oftmals noch schlucken. So macht beispielsweise der mit Matter kompatible Shelly Power Strip 4 Gen4 zweifellos einen guten Eindruck. 60 Euro sind für eine Vierfachsteckdose aber auch eine ordentliche Hausnummer.

Eigentlich hatten wir uns ja erhofft, dass mit der Einführung von Matter die Preise für Zubehör attraktiver werden, keinesfalls jedoch steigen. Die Möglichkeit, anstelle der Integration der unterschiedlichen Herstellerstandards eine einheitliche Zertifizierung zu durchlaufen, sollte sich positiv auf Zeit und Kosten auswirken. Zumindest bei einem Teil der Anbieter ist allerdings das Gegenteil der Fall.

Shelly muss man hier vielleicht erst noch noch außen vor lassen. Zwar hätten wir uns hier über einen attraktiveren Preis gefreut, allerdings ist der Power Strip 4 die erste Smarthome-Mehrfachsteckdose des Herstellers und somit sind keine Vergleichswerte vorhanden. Zudem versorgt der Hersteller mit einem Produkt Nutzer, die sich über eine kleine Lichtshow in den Steckplätzen freuen.

Apple Home ohne Matter gibt’s für die Hälfte

Bis auf Weiteres tut man auf jeden Fall gut daran, vor dem Kauf von Smarthome-Zubehör zu überlegen, ob man die Unterstützung anderer Plattformen tatsächlich braucht oder ob es womöglich ausreicht, die in der Regel noch erhältlichen Vorgängermodelle zu verwenden.

Nicht wenige Anbieter verkaufen die bisher stets als teuer empfundenen HomeKit-Versionen ihrer Geräte weiter, allerdings zu Preisen, die mitunter ein ganzes Stück unter jenen liegen, die man für vergleichbare Matter-Geräte bezahlt.

Die günstigste mit Apple Home kompatible Schaltsteckdose ist unseres Wissens weiterhin die TP-Link Tapo P300. Zum Preis von 29,90 Euro bekommt man hier eine Leiste mit drei einzeln schaltbaren Schuko-Steckplätzen sowie zusätzlichen Ladeanschlüssen für USB-A und USB-C.