Smarthome-Standard Matter: Erwartungen sollten nicht zu hoch sein

Wenngleich sich Matter also ausgesprochen flexibel und vielversprechend zeigt, muss man im Hinterkopf behalten, dass der Standard nicht sämtliche Funktionen von Smarthome-Geräten unterstützt. Wir haben in diesem Zusammenhang ja auch schon den Vergleich zwischen HomeKit und den dedizierten Anwendungen der Hersteller gezogen, wenn sich beispielsweise eine Messsteckdose über Apple Home nur noch als einfache Schaltsteckdose verwenden lässt.

Die Erwartungen an den neuen Smarthome-Standard Matter sind extrem hoch. Damit verbunden kann man aber nicht oft genug betonen, dass es sich hierbei keineswegs um einen vollumfänglichen Ersatz für vorhandene Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa handelt. Matter will den Einsatz von Smarthome-Produkte erstmal insbesondere dahingehend vereinfachen, dass man sich weniger mit Kompatibilitätsproblemen herumschlagen muss.

Insert

You are going to send email to