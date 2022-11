Microsoft Office fortan ohne Unterstützung für macOS Catalina

Das sogenannte November-Update für Microsoft Office trägt die Versionsnummer 16.67. Die Aktualisierung bringt mit der dynamischen Array-Integration und der Möglichkeit, Änderungen anzuzeigen, die an den Zellen in Ihrer Arbeitsmappe vorgenommen wurden, kleinere Verbesserungen für die Tabellenkalkulation Excel. Zudem wurden mit CVE-2022-41061 und CVE-2022-41107 zwei kleinere Sicherheitslücken in Word und der Office Suite behoben.

Die in diesen Programmpaketen enthaltenen Microsoft-Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote lassen sich zwar weiterhin auch auf Rechnern mit macOS Catalina verwenden, allerdings werden unter dieser macOS-Version fortan keine Funktionserweiterungen, Fehlerbehebungen oder Sicherheitsupdates mehr ausgeliefert. Microsoft empfiehlt unabhängig von den damit verbundenen Sicherheitsrisiken generell, stets die neueste Version von macOS zu verwenden, um den mit seinen Office-Anwendungen gebotenen Funktionsumfang in vollem Umfang nutzen zu können.

