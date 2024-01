Smarthome-Produkte von Bosch für kurze Zeit deutlich günstiger

Die Smarthome-Produkte von Bosch sind größtenteils mit HomeKit kompatibel, sind aber leider nicht immer ganz günstig. Bei Amazon ist heute eine Bosch-Smarthome-Aktion angelaufen, in deren Rahmen es zum Teil auch einige erst in jüngerer Zeit erschienene Geräte der neuen Smarthome-Generation von Bosch deutlich günstiger gibt. Beachtet unbedingt, dass es sich hier jeweils nur um eine begrenzte Menge von Aktionsartikeln handelt.

Allem voran bekommt man im Rahmen der Aktion das Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II gerade für 49,99 Euro anstatt des regulären Preises von 79,95 Euro. Die Vorgängergeneration dieses Geräts hat sich in unseren Tests als absolut zuverlässig präsentiert. Das Nachfolgemodell kann nun allem voran mit einer attraktiveren Optik punkten und hat ein sehr gut ablesbares Display an der Oberseite integriert. Das schlecht erkennbare Display ist eigentlich unser einzig relevanter Kritikpunkt am alten Modell des Geräts.

Gleiches gilt für den Bosch Smart Home Raumthermostat II, der im Rahmen der Aktion für 59,39 Euro anstelle von 79,95 Euro erhältlich ist. Auch hier sorgt das neue Design nicht nur für frischere Optik, sondern macht das Gerät allem voran auch wesentlich besser ablesbar.

Neben diversem weiteren Smarthome-Zubehör wie Rauchmeldern, Kameras und Tür-Fenster-Kontakten sowie dem Smarthome-Universalschalter von Bosch ist auch der Bosch Smart Home Controller II gerade günstiger zu haben. Statt 99,95 Euro bezahlt man vorübergehend nur 79,99 Euro für das Gerät. Als Einsteiger bei Bosch Smart Home sollte man auf jeden Fall nur noch diese Version verwenden.

Bosch Smart Home Controller vs. Controller II

Wer den alten Controller besitzt, muss dagegen nicht zwingend aktualisieren. Es gibt aber mittlerweile eine Möglichkeit, bestehende Systeme auf den neuen Controller umzuziehen. Falls dies von Interesse ist, haben wir hier weitere Informationen zusammengetragen. Im gleichen Artikel findet ihr auch eine Gegenüberstellung der beiden Controller und der damit jeweils kompatiblen Smarthome-Geräte von Bosch. Beachtet aber in jedem Fall, dass für den Weiterbetrieb einiger älterer Smarthome-Geräte von Bosch mit dem neuen Controller-Modell ein zusätzlicher Funk-Stick erforderlich ist.