Smarthome- Produkte von Meross und Aqara teils deutlich reduziert

Aqara bietet derweil sein komplettes und größtenteils mit HomeKit kompatibles Produktprogramm mit Preisnachlass an. Die bei Amazon teils ohnehin schon reduzierten Preise lassen sich per Gutschein um weitere 15 Prozent drücken, sodass beispielsweise die Aqara Video-Türklingel G4 für 101,15 Euro und der Aqara Hub M2 für 48,40 Euro zu haben ist.

Der Meross-Wassersensor ist beispielsweise für die Verwendung in Bad oder Küche und insbesondere im Zusammenspiel mit Wasch- oder Spülmaschinen gedacht und will im Alarmfall mithilfe von Push-Nachrichten und einem Warnton vor einem Wasserschaden bewahren. Weitere Details zum Gerät könnt ihr in unserem Hands-on zum Produktstart nachlesen.

Insert

You are going to send email to