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Automatische Energiesysteme

Smarte Stromspeicher: Software wird für Verbraucher immer wichtiger
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Strom speichern, wenn er günstig ist, und bei hohen Preisen lieber die Batterie nutzen: Eine von Zendure beauftragte Umfrage zeigt großes Interesse an einer automatischen Energiesteuerung. 58 Prozent der Befragten interessieren sich sehr oder sogar extrem für entsprechende Systeme. Die Untersuchung führte Arlington Research im Dezember 2025 unter 835 Personen in Deutschland durch.

Zendure Mix Lifestyle

Strompreise automatisch berücksichtigen

Bei dynamischen Stromtarifen ändert sich der Arbeitspreis abhängig vom Börsenpreis im Tagesverlauf. Ein intelligentes Energiemanagement kann günstige Zeitfenster erkennen, den vorhandenen Speicher aufladen und die Energie später bereitstellen, wenn Netzstrom teurer ist. Im Idealfall muss sich niemand mehr selbst um Ladepläne kümmern.

Software wird zum Kaufargument

Auch bestehende Speicherbesitzer legen Wert auf intelligente Funktionen: 56 Prozent von ihnen geben an, dass die erwarteten Vorteile von Smart-Home-Technik und Energiemanagement ihre Kaufentscheidung beeinflusst haben. Für 46 Prozent der Befragten zählen Erweiterbarkeit und Kompatibilität zu den wichtigsten Kriterien. 38 Prozent achten besonders auf Softwarefunktionen und die Bedienung per App.

Zendure Mix Solarflow

Zendure selbst bietet mit seinem Home Energy Management System eine entsprechende Steuerung an. Die Software verknüpft Stromerzeugung, Verbrauch, Speicherung und Tarifdaten. Auch beim von uns ausprobierten SolarFlow 2400 Pro lassen sich günstige Preisphasen einbeziehen.

Günstiger Strom ist kein Selbstläufer

Die Automatisierung garantiert allerdings keine Ersparnis. Entscheidend sind unter anderem die tatsächlichen Preisunterschiede, die Verluste beim Laden und Entladen sowie die Tarifgebühren. Für einen dynamischen Stromtarif ist zudem ein intelligentes Messsystem erforderlich.

Die Verbraucherzentrale sieht Vorteile vor allem bei Haushalten, die größere Strommengen zeitlich verschieben können, etwa mit Elektroauto, Wärmepumpe oder Speicher. Die von einem Speicherhersteller beauftragte Umfrage beschreibt also zunächst das Interesse an der Technik – nicht ihren wirtschaftlichen Nutzen, ist aber doch ziemlich spannend, da das Thema zunehmend wichtiger wird.

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29. Okt. 2026 um 12:58 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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