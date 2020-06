Smart Speaker Mini: Telekom macht dem Echo Dot Konkurrenz

Die Telekom will heute mit dem Verkauf ihres „Smart Speaker Mini“ starten. Der neue „Hallo Magenta“-Lautsprechers soll mit 49,99 Euro deutlich weniger als sein großer Bruders kosten. Hierzu muss sich man allerdings erwähnen, dass außer der Telekom selbst wohl niemand den großen Smart Speaker zum vollen Preis anbietet. Bei MediaMarkt beispielsweise werdet ihr bereits für 59 Euro fündig. Als offiziellen Verkaufspreis für den großen Smart Speaker hat die Telekom 120 Euro angesetzt, seit der Markteinführung wird das Gerät von der Telekom selbst aber durchweg zum „Aktionspreis“ von 99 Euro vermarktet.

Wesentliche Unterschiede zum neuen Modell finden sich nicht nur mit Bezug auf die Größe und damit verbunden die Audioleistung, sondern auch bei den Bedienelementen. So finden sich auf der Oberseite des Smart Speaker Mini statt des Touchpads nun lediglich vier Funktionstasten. Statt der beiden Stereolautsprecher des großen Modells bietet der Smart Speaker Mini lediglich Mono-Ausgabe.

Funktionsübersicht Telekom Smart Speaker Mini:

4 Funktions-Tasten auf der Oberseite

Mono-Audiosystem

Sprachsteuerung für Zuhause

Festnetz-Telefonieren auf Zuruf

MagentaTV ohne Fernbedienung steuern

Magenta SmartHome ohne App steuern

Wetterinformationen und aktuelle News erfragen

To-Do Liste und Einkäufe diktieren

Internet-Radio auf Zuruf hören

Spotify Connect integriert

Amazon Alexa als zweiter optionaler Sprachassistent integriert

Hohe Qualität und Sicherheit

Edles Design und hochwertige Technik

Hervorragende Audioqualität

Erster deutscher Sprachassistent

Datenschutz Made by Deutsche Telekom

Serverstandort Europa

Keine kommerzielle Nutzung der Sprachdaten

Der neue Smart Speaker Mini ist in den Farben Weiß und Schwarz über die Webseite der Telekom erhältlich. Alternativ zum Kauf für 49,99 Euro kann man das Gerät auch für monatlich 1,95 Euro mieten. Zudem will die Telekom in Kürze auch drei verschiedene Design-Folien für den Lautsprecher anbieten.