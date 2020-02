Smart Speaker-Absatz: Amazon sichert sich 29% Marktanteil

Konkrete Verkaufszahlen der intelligenten Lautsprecher von Apple, Amazon und Co. gibt es nicht. Zumindest keine offiziellen der Hersteller. Analysen, die sich mit Amazons Echo und seinen Konkurrenten beschäftigen, rechnen bislang ausschließlich mit Schätzungen.

Dies gilt auch für die Analytiker von Strategy Analytics. Hier hat man aktuelle Zahlen zum Smart Speaker-Absatz vorgelegt, die die Infografik-Experten von Statista aufbereitet haben.

Demnach wurden in den ersten drei Quartalen 2019 91 Millionen Speaker mit integrierter Sprachassistenz abgesetzt. Amazon beansprucht dabei noch immer den größten Marktanteil für sich und brachte es im Q3 2019 auf 29 Prozent:

Die weltweiten Einnahmen aus dem Bereich der intelligenten Lautsprecher stiegen im 3. Quartal 2019 um 48% pro Jahr, angetrieben von einem Rekord-Auslieferungsvolumen von 34,9 Millionen Einheiten.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 hatte der Markt einen Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von fast 75% gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2018 entspricht. Nachdem Amazon seinen Marktanteil an Google aufgegeben hat, hat das Unternehmen seinen Vorsprung im Jahr 2019 ausgebaut und seinen Marktanteil von 24% zu Beginn des Jahres 2019 auf 29% im dritten Quartal 2019 erhöht.