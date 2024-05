tado startet seinen dynamischen Stromtarif

tado startet jetzt offiziell als Anbieter eines dynamischen Stromtarifs und stellt sich damit in Konkurrenz zu bereits in diesem Bereich tätigen Unternehmen, am bekanntesten ist hier in Deutschland vermutlich tibber.

Falls sich bei euch jetzt nach dem Motto „da war doch mal was“ die Zahnräder drehen: tado hat diesen Schritt bereits im vergangenen Sommer angekündigt und zwar eine Vorab Registrierung ermöglicht, tatsächlich live geht der dynamische Stromtarif von tado jedoch erst heute. Die technische Basis hierfür hat tado bereits vor zwei Jahren mit dem Anbieter aWATTar erworben.

Aktuelle Börsenpreise abgerechnet

Der von tado angebotene Hourly-Stromtarif orientiert sich an den aktuellen Preisen an der Europäischen Strombörse. Die hier anfallenden Kosten unterliegen teils starken Schwanken im Tagesverlauf, liegen aber in der Regel deutlich unter den Fixpreisen der großen Anbieter. Anzumerken ist hier allerdings, dass die Börsenpreise keinerlei Puffer beinhalten und auch etwaige Preisexplosionen in Krisensituationen direkt an den Endkunden weitergegeben werden.

Dafür können Nutzer von Börsenpreisen sogar darauf hoffen, dass sie bei einer Überproduktion im Bereich der Solar- und Windenergie sogar für die Abnahme belohnt werden. In seltenen Fällen gab es in den vergangenen Jahren sogar eine „Erstattung“, wenn man den Netzen Strom entnommen und beispielsweise in den Akkus von Elektrofahrzeugen gespeichert hat.

Haushalte sollen bis zu 35% sparen

tado wirbt damit, dass Haushalte mit dem neuen dynamischen Stromtarif bis zu 35 Prozent Kosten sparen können und zudem ausschließlich grüne Energie nutzen.

Natürlich will tado als Anbieter hier ebenfalls seinen Schnitt machen. Mit tibber vergleichbar fällt auch hier eine fixe Grundgebühr von 4,58 Euro pro Monat an, auf die dann die tatsächlichen Verbrauchskosten inklusive Beschaffungskosten, Steuern, Abgaben und Netzentgelte aufgeschlagen werden.

Voraussetzung für die Abrechnung im Hourly-Stromtarif von tado ist ein intelligenter Stromzähler im Haus. Diese sogenannten Smart Meter werden in der Regel vom Netzbetreiber bereitgestellt. Ohne diese Messeinheit wird ein monatlicher Durchschnittspreis für die Abrechnung veranschlagt.