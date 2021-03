Smart Home: Homematic IP mit neuem Türschlossantrieb

Der Hersteller eQ-3, der sich selbst als „Innovations- und Technologieführern im Smart-Home-Markt“ bezeichnet, hat heute einen neuen Türschlossantrieb für die Nutzung mit seinem Homematic IP-System vorgestellt.

Der Türschlossantrieb „Zutritt“ setzt einen Homematic IP Access Point mit Anbindung an die Homematic IP Cloud voraus. Die Montage des elektronischen Türschlossantriebs erfolgt anschließend ohne Bohren oder Schrauben.

Der von außen nicht sichtbare Türschlossantrieb wird auf der Innenseite der Tür auf den vorhandenen Zylinder aufgesetzt und kann bei Bedarf rückstandslos entfernt werden.

Homematic IP verwandelt das Smartphone in einen intelligenten Schlüssel. Mit dem neuen Türschlossantrieb von Homematic IP können Haustüren ganz einfach per Smartphone geöffnet und verriegelt werden. In der Homematic IP App hat der Nutzer den Status der Tür und jegliche Einstellungen jederzeit im Blick.