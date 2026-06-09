Slim EX: Satechi bringt neue Tastaturen mit Mehrgeräte-Unterstützung

Satechi erweitert sein Tastaturangebot um die neue Slim-EX-Serie. Die Produktreihe umfasst zwei kabellose Tastaturen mit deutschem QWERTZ-Layout, die sich an unterschiedliche Einsatzszenarien richten. Während die Slim EX3 als vollwertige Schreibtisch-Tastatur mit Nummernblock konzipiert ist, setzt die kompaktere Slim EX1 auf ein platzsparendes Format für mobile Arbeitsplätze und kleinere Schreibtische.

Beide Modelle verfügen über ein Aluminiumgehäuse und nutzen sogenannte Scissor-Tasten. Diese Bauart kommt auch bei vielen Notebook-Tastaturen zum Einsatz und zeichnet sich durch einen kurzen Tastenhub sowie ein vergleichsweise leises Tippgeräusch aus. Damit richten sich die Geräte insbesondere an Nutzer, die in ruhigen Arbeitsumgebungen arbeiten oder häufig längere Texte verfassen.

Verbindung mit bis zu vier Geräten

Zu den zentralen Funktionen der neuen Tastaturen zählt die Unterstützung mehrerer Geräte gleichzeitig. Anwender können bis zu drei Bluetooth-Verbindungen einrichten und zusätzlich eine Verbindung über einen 2,4-Gigahertz-Funkempfänger nutzen. Dadurch lässt sich beispielsweise schnell zwischen Mac, Windows-PC, iPad und iPhone wechseln, ohne die Verbindung jedes Mal neu herstellen zu müssen.

Ein integrierter Betriebssystem-Umschalter passt die Tastenbelegung an macOS oder Windows an. Nutzer können dadurch dieselbe Tastatur unabhängig vom eingesetzten Rechner verwenden. Der Akku wird über USB-C geladen und kann laut Hersteller bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Laufzeit gibt Satechi mit bis zu fünf Wochen an.

Full-Size oder kompaktes Format

Die Slim EX3 richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig mit Tabellen, Datenbanken oder anderen Anwendungen arbeiten, bei denen ein Ziffernblock von Vorteil ist. Zusätzlich steht ein Navigationsbereich mit separaten Tasten für Bildlauf und Dokumentsteuerung zur Verfügung. Eine Statusanzeige informiert über den Akkustand und warnt, sobald die verbleibende Kapazität unter 15 Prozent fällt.

Die Slim EX1 verzichtet dagegen auf Ziffernblock und Navigationscluster. Das reduziert die Stellfläche auf dem Schreibtisch und erleichtert den Transport. Solche kompakten Tastaturen werden häufig in mobilen Arbeitsumgebungen oder in Setups eingesetzt, bei denen möglichst wenig Platz beansprucht werden soll.

Beide Modelle sind in der Farbvariante Space Black erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 74,99 Euro für die Slim EX3 und bei 59,99 Euro für die Slim EX1.