SkyConnect: Smarthome-Stick von Home Assistant startet

Die Heimautomatsierungsplattform Home Assistant will künftig auch eine auf eigener Hardware basierende, einfache Möglichkeit zur Integration von Smarthome-Zubehör bieten. Der Verkauf des hierfür vorgesehenen USB-Steckers SkyConnect wurde jetzt gestartet und erste Nutzer in den USA halten das neue Zubehör bereits in den Händen.

