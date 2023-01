Schnelle Backup-Platten: Samsung T7 Shield und SanDisk Portable im Angebot

Falls sich der Punkt „regelmäßig Backups erstellen“ auf der Liste mit euren guten Vorsätzen für das neue Jahr befindet, könnten die aktuellen Speicherangebote bei Amazon von Interesse sein. Mit der Samsung Portable SSD T7 Shield und der SanDisk Portable SSD gibt es aktuell zwei robuste externe Festplatten mit ordentlich Preisnachlass.

Wenn wir von Datensicherungen sprechen, sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass es hier nicht ausreicht, ab und an mal einem Backup auf ein externes Laufwerk zu ziehen. Vielmehr sollte man weiterhin die etwa im Artikel 3-2-1: Optimales Konzept für verlässliche Backups von uns genannten Vorgaben befolgen, um sich möglichst umfassend gegen alle Eventualitäten abzusichern. Die Grundregel ist hierbei, dass die regelmäßigen Datensicherungen sowohl auf unterschiedlichen Medien als auch an verschiedenen Orten gelagert werden sollen.

Daten stets an drei Orten speichern

Zusammengefasst lautet die Empfehlung, dass ihr eure Daten jeweils in dreifacher Ausführung vorliegen habt: Das Original auf eurem Computer, eine regelmäßig aktualisierte, beispielsweise mit Hilfe von Apples Time Machine angefertigte Datensicherung auf einem externen Laufwerk oder einem Netzwerkspeicher im Haus und zusätzlich zu diesen beiden in der Regel zuhause aufbewahrten Kopien noch eine externe Sicherung, auf die ihr auch dann noch Zugriff habt, wenn beispielsweise das komplette Haus in Flammen aufgegangen ist.

Am komfortabelsten lässt sich diese externe Datensicherung natürlich über einen Cloud-Dienst realisieren. Wer allerdings darauf verzichten will, seine Daten auf externen Servern zu speichern, kann sich hier auch mit einer externen Festplatte behelfen, die allerdings regelmäßig aktualisiert werden muss, und dann beispielsweise bei Freunden, den Eltern oder in einem Bankschließfach gelagert wird.

Bei den beiden aktuellen Sonderangeboten handelt es sich um sehr gute Preise für die genannten Laufwerke. Die Samsung Portable SSD T7 Shield gibt es mit 1 TB Speicher gerade für 99 Euro und die SanDisk Portable SSD ist mit 1 TB Speicher schon ab 80 Euro erhältlich.