Samsung bringt neue Bildschirme mit 5K und 4K Auflösung

Das neue Modell ViewFinity S9 läuft bei Samsung als S90PC und richtet sich dem Hersteller zufolge an an Grafikdesigner, Fotografen und sonstige Kreativschaffende. Mit einer Auflösung von 5.120 x 2.880 Pixeln bei 27 Zoll Größe soll der Bildschirm bis zu 99 Prozent des DCI-P3-Farbraums mit überdurchschnittlich hoher Farbgenauigkeit abdecken.

Samsung startet unter anderem auch mit zwei besonders für Apple-Nutzer interessanten Produktankündigungen ins neue Jahr. Der Smart Monitor M8 wird auch in einer Version mit 27 Zoll Bildschirmgröße erhältlich sein und mit dem Viewfinity S9 ist bei Samsung ein neuer Bildschirm mit 5K-Auflösung im Anmarsch, der zumindest optisch stark an Apples neues Studio Display erinnert.

