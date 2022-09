Sky Q zeigt Bundesliga-Wiederholungen – Spiegel macht Katar-Podcast

Sky will die Attraktivität von Sky Q für Fußballfans weiter steigern. Mit der neuen Option „Re-Live“ lassen sich Spiele der Fußball-Bundesliga fortan in voller Länge noch einmal erneut ansehen.

Eigentlich ist es ja traurig, dass solche Wiederholungen bereits standardmäßig in den Streaming-Paketen enthalten sind. Aber so läuft das Geschäft mit den Fußball-Lizenzen nunmal. Umgekehrt darf man solche nachträglichen Verbesserungen der Angebote vielleicht ein Stück weit auch dahingehend interpretieren, dass längst nicht mehr so viele Nutzer bereit sind, für kommerzielle Fußballübertragungen zu bezahlen, als dies früher der Fall war und die Anbieter zusätzlichen Lockstoff auslegen.

Aber zurück zu „Re-Live“ und Sky Q. Dem Anbieter zufolge lassen sich ab sofort komplette Aufzeichnungen aller von Sky übertragenen Spiele der Fußball-Bundesliga innerhalb einer Stunde nach dem Ende der Live-Übertragung über den Sky Q Receiver erneut starten. Die Aufzeichnungen stehen für Abonnenten dann jeweils zwei Wochen lang in kompletter Länge zur Verfügung.

Spiegel-Podcast will sich kritisch mit Katar auseinandersetzen

Das Magazin „Spiegel“ kündigt derweil mit „Ausverkauft – Katar, der Fußball und das große Geld“ einen Podcast an, der sich kritisch mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auseinandersetzen wird. Im Vorfeld der Veranstaltung will sich der exklusiv in Kooperation mit Spotify produzierte Podcast vom 13. Oktober an über acht Folgen hinweg kritisch mit den wirtschaftlichen Verflechtungen im Fußball auseinandersetzen.

Für die Moderation konnte der Spiegel neben dem hauseigenen Sportredakteur Danial Montazeri die ehemalige Profifußballspielerin und Menschenrechts-Aktivistin Tuğba Tekkal gewinnen. Gemeinsam wollen die beiden der Spur des Geldes im internationalen Fußballgeschäft folgen, bei dem auch deutsche Vereine mitmischen. Die einzelnen Folgen werden jeweils donnerstags exklusiv über Spiegel+ und Spotify abrufbar sein. Das Auftaktspiel für die Katar-WM ist für den 20. November angesetzt.