Withings-Produkte werden teils nennenswert teurer

Auf der Webseite des Herstellers lassen sich von Montag in einer Woche an gültigen Preise bereits einsehen . Dem zufolge werden die oben genannten Produkte zwischen 20 und 30 Euro teurer. Withings begründet Änderungen mit der Tatsache, dass die Kosten für die benötigten Rohstoffe, für elektronische Komponenten und den Transport seit Beginn der Covid-19-Pandemie erheblich gestiegen sind. Einzelne Komponenten hätten sich beispielsweise im 20 Prozent verteuert und die Transportkosten seine um mehr als 200 Prozent angestiegen.

Withings geht mit dieser Tatsache erfreulich offen um und informiert bereits im Vorfeld über die Änderungen. So werden die Preiserhöhungen zum 19. September in Kraft treten und ausschließlich die Körperanalysewaage Body Cardio, die Schlafsensormatte Sleep Analyzer, das Blutdruckmessgerät BMP Connect und die 38-Millimeter-Modelle der Withings ScanWatch betreffen.

Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, in der nächsten Zeit ein Produkt von Withings zu erwerben, könnten die nachfolgenden Informationen wichtig für euch sein. Der Anbieter wird in Kürze die Preise für einen Teil seiner Produkte erhöhen.

