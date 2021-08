Sky Q übers Internet: Pay-TV-Angebot auch ohne Kabel oder Satellit

Sky will die Sky Q IPTV Box von morgen, 3. August an anbieten. Im Jahresabo gibt es zum Monatspreis von 12,50 Euro Zugriff auf das Entertainment-Paket des Anbieters unter anderem mit Inhalten von HBO, Showtime und TNT. Optional stehen verschiedene Zusatzpakete zur Auswahl, darunter etwas Sky Bundesliga für weitere 12,50 Euro im Monat, Sky Cinema für 10 Euro Entertainment Plus sowie Netflix für 7,50 Euro monatlich. Multiscreen-Optionen sowie erweiterte App-Nutzung mit Sky Go sind ebenfalls kostenpflichtig zubuchbar. Nach Ablauf von zwölf Monaten lässt sich „Sky Q über das Internet“ auf Monatsbasis kündigen.

Sky Q lässt sich fortan auch übers Internet nutzen. Mit einem neuen IPTV-Angebot löst sich der Bezahlsender Sky von der Bindung an einen Satelliten- oder Kabel-Anschluss. Mit der neuen Sky Q IPTV Box genügt ein Internetanschluss, um neben Free-TV auch auf das PayTV-Angebot von Sky zuzugreifen. Damit verbunden stehen über die neue, optisch ein wenig an ältere Apple-TV-Generationen erinnernde Box auch Videodienste wie Netflix, Prime Video, Disney+ und DAZN sowie populäre Mediatheken zum Abruf bereit.

Insert

You are going to send email to