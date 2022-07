Sky-One-Mediathek auf GigaTV und „Buba“-Trailer von Netflix

Und wenn wir schon bei PayTV sind, hängen wir noch ein kleines Häppchen für Netflix -Abonnenten an. Der Videodienst hat den offiziellen Trailer zu „Buba“ veröffentlicht. Bei dem Film handelt es sich um einen Ableger des Serienerfolgs „How to Sell Drugs Online (Fast)“, in dessen Mittelpunkt der von Bjarne Mädel gespielte gleichnamige Kleinkriminelle steht. Der Start von „Buba“ ist für den 3. August exklusiv auf Netflix angekündigt.

Der TV-Sender Sky One HD ist bereits seit Jahresbeginn im PayTV-Paket „Vodafone Premium“ auf GigaTV enthalten. Bislang nur linear zu sehen, stehen die Inhalte von Sky One jetzt auch auf Abruf für GigaTV-Abonnenten mit der Premium-Option zur Verfügung.

