iPad 10 im Teardown: Kein Platz für die Ladestation des Apple Pencil 2

Wir dürfen gespannt sein, wie Apple in zukünftigen Generationen seiner Tablets diesbezüglich verfährt. Langfristig muss der Hersteller wohl eine Lösung finden, die gleichermaßen eine optimale FaceTime-Nutzung und die Verwendung des Apple Pencil in der neuesten Generation unterstützt.

Für die drastische Preissteigerung darf man verschiedene Aspekte verantwortlich machen. Neben den ohnehin schon aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen von Apple in allen Bereichen angehobenen Preisen spiet hier wohl besonders auch der Umstieg auf einen vollflächigen Bildschirm eine Rolle – Apple hat die klassische Home-Taste ausgemustert und den Fingerabdrucksensor in die seitliche Standby-Taste gepackt. Zudem hat das iPad 10 jetzt einen USB-Anschluss, wo bei früheren Modellen die Lightning-Buchse war.

ifixit hat jetzt seinen Teardown des iPad 10 nachgeliefert. Das neue Apple-Tablet wurde ja bereits im Oktober vorgestellt, sorgt aber weiterhin für Diskussionen. Der Grund hierfür dürften nicht zuletzt auch die Kompromisse sein, die Apple mit diesem Modell eingeht. So hat sich der Einstieg in die iPad-Welt mit dem iPad der zehnten Generation deutlich verteuert. Während der Vorgänger im vergangenen Jahr noch ab 379 Euro zu haben war, muss man jetzt mindestens 579 Euro für Apples Standardmodell investieren.

