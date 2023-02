SiriMote: Apple-TV-Fernbedienung steuert den Mac

Apple bietet die Apple-TV-Fernbedienung Siri Remote in der neuesten Version mit einem USB-C-Ladeanschluss anstelle von Lightning an. Die Umstellung ging mit der Vorstellung der aktuellen Generation von Apple TV im November 2022 einher. Die Fernbedienung ist im Lieferumfang der beiden aktuellen Versionen von Apple TV enthalten oder wahlweise auch separat zum Preis von 69 Euro bei Apple erhältlich .

Generell ist SiriMote mit allen Mac-Anwendungen kompatibel, die die sogenannten Medientasten, also die in der Regel über die Funktionstasten F7 bis F9 verfügbaren Sonderfunktionen der Tastatur zur Steuerung der Medienwiedergabe verwenden. Darüber hinaus hat der Entwickler noch Sonderfunktionen im Zusammenspiel mit Apps wie Keynote, PowerPoint, Kodi, FotoMagico, ProPresenter oder Vorschau integriert. Über die dedizierte Unterstützung einzelner Apps hinaus ist es generell möglich, die Lautstärke des Mac mithilfe von SiriMote zu ändern oder den Ruhezustand des Bildschirms zu aktivieren. Allerdings lässt sich die Apple-Fernbedienung stets nur entweder mit dem Mac oder mit Apple TV verwenden.

Die Mac-Anwendung SiriMote ist jetzt in Version 1.4.5 verfügbar. Nach dem Update lässt sich die Fernbedienungs-App auch in Verbindung mit der neuen USB-C-Version der Apple-TV-Fernbedienung verwenden.

Insert

You are going to send email to