Sicherheitssystem „Ring Alarm“ in Generation 2 und mit Außensirene

Die Amazon-Tochter Ring hat ihr Sicherheitssystem Ring Alarm in der zweiten Generation vorgestellt. Neben Funktionserweiterungen wurden die Systemkomponenten auch optisch überarbeitet und um eine neue Außensirene ergänzt.

Die Ring-Alarmanlage mit App-Anbindung lässt sich in der zweiten Generation zum Preis von 249 Euro vorbestellen. Das fünfteilige Set besteht aus der Basisstation und dazu je einem Keypad, Tür-/Fensterkontakt, Bewegungsmelder und Signalverstärker. Die neue Alarmsirene wird zum Einführungspreis von 49 Euro angeboten und kann das Starterkit ebenso wie optional im Einzelkauf zusätzlich erhältliche Sensoren ergänzen. Zudem lässt sich das Ring-System mit den Türklingeln und Sicherheitskameras des Herstellers kombinieren.

Zu den Neuerungen der zweiten Generation gehören kleinere und damit flexibler montierbare Tür-/Fensterkontakte sowie zusätzliche Tasten zum Aktivieren von Alarm und Überwachung auf dem Keypad.

Wer zuhause ohnehin schon mit HomeKit oder vergleichbaren Smarthome-Systemen arbeitet, wird an dem Alarmpaket von Ring eher wenig interessiert sein. Als Einsatzzweck ist für uns eher die Unterstützung von weniger technisch versierten Menschen oder die Kontrolle von Ferienhäusern und dergleichen denkbar. Ring bietet im Rahmen seiner optionalen Protect-Abos erweiterte Systemfunktionen an, darunter auch ein sogenanntes Mobilfunk-Reservesystem, das in Kombination mit der in Ring Alarm 2 integrierten Backup-Batterie mit 24 Stunden Laufzeit genutzt werden kann.

Die neue Außensirene wird ab Ende März geliefert und kann mit einem bestehenden Ring-Alarmsystem beider Generationen verbunden werden und signalisiert einen Alarm akustisch und optisch auch außerhalb des Hauses. Das Alarmsystem in Version 2 kann ebenfalls schon vorbestellt werden, kommt aber erst am 28. April in den Handel.