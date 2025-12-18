Echo Studio 2025 erhält Bass-Update und konkrete Heimkino-Details

Amazon hat den Funktionsumfang des Echo Studio 2025 erweitert und auf der Produktseite neue Hinweise ergänzt: Neben einem angekündigten Software-Update für den Tieftonbereich liegen nun auch verbindliche Informationen zum Heimkino-Betrieb vor. Beide Punkte adressieren Aspekte, die zum Verkaufsstart noch offen geblieben waren.

Leiser, lauter Mikro aus. Für Play/Pause gibt es eine Klopfgeste

Bass-Anpassung per Software nachgereicht

Laut Amazon wird der Bass des Echo Studio 2025 per Update optimiert. Ziel ist eine vollere und dichtere Wiedergabe bei tiefen Frequenzen. Die Anpassung erfolgt softwareseitig und soll die vorhandene Hardware besser ausnutzen. Nutzer behalten dabei die Möglichkeit, den Klang über den Equalizer in der Alexa-App oder per Sprachbefehl zu verändern.

„Schalte den/die [Bass/Höhen/Mitten] [hoch/runter].“

„Stelle [Bass/Höhen/Mitten] auf [-6 bis 6].“

„Setze den Equalizer zurück.“

Dort lassen sich Bässe, Mitten und Höhen weiterhin separat regeln.

Für Radio im Hintergrund war uns der Bass ab Werk etwas zu satt

Im bisherigen Einsatz zeigte sich der Echo Studio bereits ab Werk bassbetont. Gerade in kleineren Räumen wirkte die Tieftonwiedergabe teils dominant und erforderte manuelle Korrekturen. Das Update deutet darauf hin, dass Amazon auf entsprechendes Feedback reagiert und die Abstimmung nachjustiert. Ob die Änderung eher auf einen gleichmäßigeren Tiefgang oder auf eine kontrolliertere Verteilung abzielt, bleibt abzuwarten.

Heimkino-Funktion an Fire TV gebunden

Erstmals konkret benannt sind nun auch die Voraussetzungen für den Heimkino-Betrieb. Der Echo Studio 2025 lässt sich mit ausgewählten Fire TV-Geräten koppeln. Unterstützt werden der Fire TV Stick 4K der zweiten Generation, der Fire TV Stick 4K Max der zweiten Generation, der Fire TV Stick 4K Plus der ersten Generation sowie der Fire TV Cube der dritten Generation.

In einem Heimkino-Verbund können bis zu fünf baugleiche Echo Studio Lautsprecher eingesetzt werden. Optional lässt sich zusätzlich ein Echo Sub integrieren. Eine Mischung unterschiedlicher Echo-Modelle ist nicht vorgesehen. Ältere Echo- oder Fire TV-Geräte sind von der Funktion ausgeschlossen. Die Einrichtung erfolgt über die Fire TV-Einstellungen, nachdem die Lautsprecher in der Alexa-App konfiguriert wurden.

Echo Studio 2025: Akustisch verbessert, funktional auf Standby

Mit den nun veröffentlichten Details schließt Amazon zentrale Lücken im Funktionsbild des Echo Studio 2025, den wir zum Verkaufsstart ausführlich vorgestellt haben: