Wallflower: HomeKit-Dashboard kommt in Version 2.0

Im Mai 2019 feierte die iPad-Applikation Wallflower ihr Debüt im App Store. Konzipiert für den iPad-Einsatz, vermarktete sich Wallflower als HomeKit-Dashboard für Smart-Home-Enthusiasten, die auf der Suche nach einer zentralen Schaltzentrale waren. Nach intensiver Entwicklungsarbeit steht Version 2.0 der HomeKit-Anwendung kurz vor der Freigabe und verspricht zum morgigen Launch eine Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen mitzubringen.

Wie bereits die Vorgängerversion, fühlt sich Wallflower 2.0 vor allem in fest arretierten Wandhalterungen wohl und präsentiert sich als intuitives HomeKit-Dashboard, das aufgeräumt über den Status von Geräten, Szenen und Sensoren informiert.

Zentrale Status-Übersicht

Die überarbeitete Benutzeroberfläche ist dabei in drei Hauptbereiche unterteilt: Geräte, Szenen und Sensoren. Allerdings lässt sich Wallflower auch so konfigurieren, dass nur aktive Geräte angezeigt und sämtliche Sensordaten in einem übersichtlichen Diagramm zusammengefasst werden. Dies soll den schnellen Überblick auf den aktuellen Zustand des eigenen Zuhauses ermöglichen und dennoch dafür sorgen, dass der Zugriff auf weitere Funktionen stets lediglich eine Displayberührung weit entfernt ist.

Auf der linken Display-Seite werden zusätzliche Informationen wie Uhrzeit, Wetter, Kalender und Statusmeldungen angezeigt. Zudem besitzt Wallflower eine Wetteranzeige, die die aktuell Prognose, mögliche Wetterwarnungen und Niederschlagshinweise einblendet. Der Kalenderbereich informiert über anstehende Termine.

Wallflower 2.0 ist auch weiterhin primär für das iPad konzipiert, lässt sich aber auch auf dem iPhone nutzen. Auf beiden Geräten wird die App, wie gewohnt, zum Einmalkauf oder auch im Abo verfügbar sein. Zwei Infos für Bestandskunden: Alle in Ausgabe 1.0 getätigten Käufe gelten auch für Version 2.0 und werden einfach übernommen. Zu beachten ist jedoch, dass die neue Ausgabe zur Installation mindestens iOS 17 voraussetzen wird.

Wallflower 2.0 wurde in SwiftUI vollständig neu geschrieben und bietet nach Angaben des in Berlin ansässigen Entwicklers Gernot Poetsch eine solide Basis für die Entwicklung weiterer spannender Funktionen. Dies lässt hoffen, wurde Wallflower 1 seit März 2020 doch überhaupt nicht mehr mit Aktualisierungen versehen. Das Update soll morgen im Laufe des Tages verfügbar werden.