Sensibo AirQ mit HomeKit: Klimaanlagen-Steuerung und Luftqualität

Nur wenige Tage nachdem die Münchner Raumklima-Experten von tado° ihre mit HomeKit kompatible Klimaanlagen-Steuerung mit neuer Software bestückt und deutlich im Preis reduziert haben – aktuell ist das Modul für nur 64,99 Euro erhältlich – kündigt sich mit dem Sensibo AirQ nun ein neuer Konkurrent an. Der Nachfolger des Sensibo Sky integriert dabei erstmals auch Luftqualitäts-Messungen.

Sensibo AirQ steuert und misst

Das Plus an Funktionalität lässt sich der Anbieter allerdings auch stattlich bezahlen. Die neue Klimaanlagen-Steuerung Sensibo AirQ kostet in Deutschland 143 Euro und lässt sich ab sofort vorbestellen. Für den Preis gibt es neben Netzteil und USB-Kabel das Sensibo AirQ-Modul, das über die App des Herstellers eingegebene Befehle in Infrarot-Signale umwandelt und so rund 10.000 unterschiedliche Klimaanlagen-Modelle fernbedienen können soll.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger integriert Sensibo AirQ einen zusätzlichen Luftqualitäts-Sensor, der über CO2 und TVOC-Konzentration Informiert sowie die PureBoost-Funktion, die auf eben jene Werte reagieren kann und den Ventilator verbundener Klimaanlagen anwirft, wenn die Luftqualität einen bestimmten Grenzbereich unterschreitet.

Die Klimaanlagen-Steuerung lässt sich über die Hersteller-App für iPhone und iPad kontrollieren und stellt sich in eingebettetem YouTube-Video vor. Auf der offiziellen Webseite bietet der israelische Hersteller zudem einen Kompatibilitäts-Check an, der die Eingaben eines Klimaanlagen-Typs gestattet und anschließend über den Support-Status informiert.

Neben der HomeKit-Kompatibilität versteht sich Sensibo AirQ auch auf das Zusammenspiel mit Amazons Echo-Geräten und Google Home. Zudem bewirbt der Anbieter eine offene API und lässt sich per IFTTT ansprechen.