Selbst im Einsatz: eero und eero Pro heute mit 30 Prozent

Zudem bietet eero den eero Plus Dienst an, der neben Inhaltsfiltern, Werbeblockern und Zugriff auf Premium-Apps wie 1Passwort auch einen zusätzlichen VIP-Support beinhaltet. Wir nutzen den Plus-Dienst in keiner unserer vier eero-Installationen.

In der Wohnung aufgestellt, müssen diese lediglich mit dem vorhandenen Router und ihrem USB-C-Netzteil verbunden werden und übernehmen anschließend die Verwaltung des Drahtlos-Netzwerkes in den eigenen vier Wänden.

In wenigen Minuten eingerichtet, lassen sich die WLAN-Netzwerke komfortabel über die iPhone-Applikation des Anbieters einrichten und verwalten und arbeiten nach der initialen Installation so zuverlässig, dass der für durchgängig genutzte Netzwerk-Geräte obligatorische Neustart vollständig entfällt. Wenn es hier im Netz mal hakt, dann wegen des Internet-Anbieters und nicht wegen des WLANs. Kurz: Wir haben die eero-Systeme als super-solide kennen und schätzen gelernt.

Überall dort in der Familie, wo wir für gewöhnlich den Part des unbezahlten IT-Dienstleisters übernehmen (müssen), haben wir seit dem Start des eero WLAN-Systems in Deutschland die vorhandenen Drahtlos-Netze ausgeknipst und durch die weißen Rechtecke der Amazon-Tochter ersetzt.

