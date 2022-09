Sci-Fi Anime „Cyberpunk: Edgerunners“ startet auf Netflix

Mit Cyberpunk: Edgerunners ist heute eine weitere Serie auf Netflix gestartet, die in Kooperation mit dem Entwicklerstudio CD Projekt Red entstanden ist. Neben der erfolgreichen The Witcher Serie findet sich im Onlinekatalog des Streamingdienstes nun also auch eine zehnteilige Animeserie, die im Universum des Sci-Fi Rollenspiels Cyberpunk 2077 spielt.

Entstanden ist die Serie in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Trigger, welches Animefans sicherlich bereits durch KILL la KILL und die ebenfalls in Zusammenarbeit mit Netflix entstandene Serie BNA: Brand New Animal bekannt ist.

Cyberpunk: Edgerunners spielt zwar im Universum von CD Projekt Reds Cyberpunk 2077, welches wiederum auf den gleichnamigen Pen-and-Paper Rollenspielen fußt.

Allerdings erzählt der Anime nicht die Geschichte von Videospielprotagonist „V“, sondern dem als Straßenkind in den düsteren Häuserschluchten von Night City aufgewachsenem David, der nun als Edgerunner, also Söldner, um seine Zukunft kämpft.

Sci-Fi Fans, die Triggers etwas schrillen Stil und besonderen Hang zu ausdrucksstarken Farbkompositionen mögen, sei die aufwändig produzierte Serie hiermit wärmstens empfohlen. Und auch das aktuell mit 8.9/10.0 Punkten geführte Nutzerrating auf der Filmdatendank IMDb spricht diesbezüglich klar für sich.