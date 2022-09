next.bahn.de: Neues Buchungsportal der Bahn jetzt verfügbar

Die Deutsche Bahn hat heute ihre neue Buchungswebseite next.bahn.de an den Start gebracht und Louis damit ihr im August gegebenes Versprechen ein, noch in diesem Monat mit dem breit angelegten Test des neuen Portals zu beginnen.

Langfristig soll next.bahn.de die bisherige Webseite der Bahn ersetzen, wenn es um das Planen von Reisen und das Buchen zugehöriger Tickets geht. Das neue Onlineportal der Bahn implementiert dabei nicht nur ein neues Design, sondern wurde von Anfang an auch auf bestmögliche Kompatibilität mit der offiziellen iPhone-App, dem DB Navigator optimiert.

Reibungsloser Wechsel zwischen Web & App

Die Bahn will den Wechsel vom Rechner zum Smartphone reibungsloser gestalten und vorhandene Benutzerkonten den Zugriff auf beide Oberflächen anbieten. Sprich: Auf next.bahn.de könnt ihr euch fortan mit dem selben bahn.de-Kundenkonto anmelden, das ihr auch im DB Navigator nutzt.

Die Bahn verspricht sich von dem Neuaufbau des Buchungsportals eine einfachere und schneller Anlaufstelle mit einem halbwegs modernen Design, das parallel zum weiterhin verfügbaren Standardportal bahn.de entwickelt werden soll.

Einige Funktionen fehlen dem neuen Portal derzeit noch, diese lassen sich aber wie bislang auch weiter über bahn.de oder über den DB Navigator aufrufen und nutzen.

Login mit bahn.de-Kundenkonto

Wer grundsätzlich interessiert an der neuen Webseite ist und hier vielleicht auch eine Fahrkarte buchen möchte, der darf einen Blick in die neue veröffentlichten Bedingungen „Verkauf von Fahrkarten über die Buchungs-App Next DB Navigator und die Webseite next.bahn.de“ werfen, die hier zum PDF-Download bereitstehen.

Häufig gestellte Fragen und die Antworten darauf bietet die Bahn hier in ihrem Hilfeportal an und informiert dort etwa, dass auch auf next.bahn.de das Sammeln von BahnBonus-Punkten möglich ist und was unter dem „Partneranteil“ auf der Ticket-Rechnung zu verstehen ist.