Schreib-App Ulysses kann Grammatik und Stil überprüfen

Das Schreibprogramm Ulysses ist mit dem nächsten großen Update zur Stelle. Version 20 bringt eine Grammatik- und Stilprüfung und will mit einem neuen Dashboard für mehr Infos und Übersicht sorgen.

Ulysses 20 ist sowohl für den Mac als auch für iOS-Geräte erhältlich. Die Grammatik- und Stilprüfung steht zunächst allerdings nur Mac-Nutzern zur Verfügung. Die Entwickler versprechen eine umfassende Textanalyse verbunden mit Empfehlungen in Bezug auf die Groß- und Kleinschreibung, Wortbedeutung, Wiederholung, Typografie und Stil. Die Funktion steht vom Start weg in über 20 Sprachen zur Verfügung. Voraussetzung für die Nutzung ist allerdings die Einwilligung zur Online-Überprüfung der Texte. Die Funktion lässt sich den Entwicklern zufolge nicht lokal implementieren. Der Nutzer behält dabei allerdings insoweit die Kontrolle über die Datenübertragung, dass die Prüfung eines Textes stets manuell per Mausklick veranlasst werden muss.

Ebenfalls neu und auf allen Geräten verfügbar ist die Info-Ansicht „Dashboard“. Wo sich bislang nur Angaben zur Zahl der Zeichen und Worte abrufen ließen, klappt jetzt ein erweitertes Menü für schnellen Zugriff auf umfassende Infos auch zur Textstruktur, Links, Anmerkungen und mehr aus. Auch die oben erwähnte Grammatik- und Stilprüfung findet sich hier. Im Detail seht ihr die Funktion im Video unten erklärt.

Das Dashboard findet sich mit gleichem Funktionsumfang lediglich in einer kompakteren Ansicht auch in den iOS-Versionen von Ulysses. Die Grammatik- und Stilprüfung wollen die Entwickler zeitnah nachliefern.

Ulysses setzt auf ein Abo-Modell und bietet zum Jahrespreis von 40 Euro oder für 6 Euro im Monat die Möglichkeit zur Nutzung auf Mac, iPhone und iPad inklusive Datenabgleich über iCloud. Inhaber der App-Flatrate Setapp können Ulysses ohne zusätzliche Kosten nutzen.