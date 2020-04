Save.TV: Online-Videorekorder zwei Monate kostenlos

Der Online-Videorekorder Save.TV bietet momentan die Möglichkeit, seine Premium-Funktionen zwei Monate lang kostenlos zu testen. Darüber hinaus erhalten Kunden, die nach dieser Testphase nicht abspringen, 50 Prozent Rabatt auf den regulären Preis. Wir nehmen die Aktion zum Anlass für eine kleine Vorstellung des Dienstes.

Ihr dürft Save.TV nicht mit einem Streamingdienst oder IP-TV-Angebot verwechseln. Der Begriff Online-Videorekorder ist wörtlich zu nehmen – ihr könnt hier nur auf Filme und Serien zugreifen, die zur zuvor zur Aufzeichnung vorgemerkt habt. Dies lässt sich allerdings ausgesprochen komfortabel erledigen, ihr müsst hier nicht jede einzelne Sendung anklicken, sondern könnt das Ganze mithilfe von sogenannten Channels automatisieren. Auf diese Weise könnt ihr beispielsweise gezielt Serien, Sendungen mit einem bestimmten Schauspieler oder einem von euch festgelegten Stichwort im Titel aufzeichnen oder auch zeit- und senderbasierte Automatismen anlegen.

Ohne Werbung, als Download oder Stream

Die von Save.TV aufgenommenen Videos stehen dann – sofern verfügbar in HD-Qualität – über euren Account zum Abruf per Streaming und ebenso zum Download bereit. Letztes ist ausgesprochen praktisch, wenn man sich zuhause ein umfangreiches Videoarchiv anlegen will. Von besonderem Vorteil ist dabei, dass Save.TV mit automatisierten Schnittlisten arbeitet und so nicht nur Anfang und Ende der Sendungen trimmen, sondern auch Werbesequenzen entfernen kann. Zugriff auf die Aufnahmen habt ihr nicht nur vom Webbrowser aus, Save.TV bietet auch eine App für iPhone, iPad und Apple TV an.

Insgesamt stehen aktuell 46 Sender für die Aufnahme mit Save.TV zur Verfügung. Darunter öffentlich-rechtliche Kanäle in HD-Qualität sowie diverse Sender von ProSiebenSAT1 und mehr.

Ist das legal? Ja. Save.TV umschifft rechtliche Klippen dadurch, dass es sich streng genommen um einen privaten Videorekorder handelt. Aus diesem Grund stehen euch auch nur die Videos zur Verfügung, die ihr tatsächlich auch „aufnehmt“. Folglich könnt ihr also auch keine Sendungen aus der Vergangenheit nachträglich hoch in euer Save.TV-Archiv schaufeln.

Wenn ihr euch für das zweimonatige Testangebot entschließt, habt ihr die Möglichkeit, dass XXL-Paket von Save.TV zwei Monate lang zu nutzen. Hier stehen euch bis zu 200 Channels zur automatisierten Aufnahme zur Verfügung und auf nicht heruntergeladene Aufnahmen kann bis zu 100 Tage zugegriffen werden. Ohne die 50-Prozent-Aktion für den Folgetrarif ist der reguläre Monatspreis für Save.TV XXL mit ab 12,37 Euro allerdings recht happig, unserer Meinung nach sollte es auch das XL-Paket mit 20 Channels und 60 Tagen Zugriff voll und ganz tun. Oder aber ihr belasst es bei den zwei Monaten und nutzt diese dazu, um euer privates Videoarchiv ein wenig aufzustocken.

Save.TV Leistungs- und Preisübersicht