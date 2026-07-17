Signal Ring will Blutdruck ohne Manschette messen

Ein neuer Smart Ring will eine der schwierigsten Aufgaben für kompakte Gesundheits-Wearables lösen. Der Signal Ring soll den Blutdruck direkt am Finger erfassen und dabei konkrete systolische und diastolische Werte anzeigen. Eine klassische Oberarmmanschette wird laut Hersteller weder für die Einrichtung noch für spätere Kalibrierungen benötigt.

Der Ring verwendet einen schnellen optischen Sensor, der Veränderungen des Blutflusses bei jedem Herzschlag erfasst. Daraus errechnet eine Software den oberen und unteren Blutdruckwert. Neben gezielten Messungen soll das Gerät auch im Hintergrund Daten sammeln und Veränderungen über den Tagesverlauf darstellen, wie der Hersteller auf der Produktseite zum Messverfahren erklärt.

Mehr als die Apple Watch verspricht

Damit geht der Signal Ring deutlich weiter als die Apple Watch. Diese kann auf unterstützten Modellen über einen längeren Zeitraum Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkennen und eine Warnung ausgeben. Konkrete Werte misst sie jedoch nicht. Nach einem Hinweis empfiehlt Apple weiterhin Messungen mit einer klassischen Blutdruckmanschette.

Wir hatten die Bluthochdruckhinweise der Apple Watch bereits ausführlicher vorgestellt. Der Signal Ring möchte dagegen sowohl einzelne Messwerte als auch längerfristige Entwicklungen liefern.

Man kann den Signal Ring zum Start nur in einer Ausführung bestellen und erhält zudem ein praktisches Ladecase.

Genauigkeit bislang nicht unabhängig bestätigt

Der Hersteller gibt an, die Technik in einer Studie mit 451 Personen geprüft zu haben und die Anforderungen des Standards ISO 81060-2 zu erfüllen. Öffentlich einsehbare Studienergebnisse oder eine unabhängige Bestätigung liegen bislang jedoch nicht vor.

Der Signal Ring ist derzeit kein zugelassenes Medizinprodukt und wurde nach Angaben des Anbieters noch nicht von den Gesundheitsbehörden geprüft. Er soll lediglich allgemeine Gesundheitsinformationen liefern und darf nicht für Diagnosen oder Behandlungsentscheidungen verwendet werden.

Die US-Behörde FDA warnt ausdrücklich davor, sich bei Blutdruckwerten auf nicht zugelassene Smartwatches oder Ringe zu verlassen. Ungenaue Messungen könnten dazu führen, dass eine notwendige Behandlung zu spät begonnen oder eine Medikation falsch angepasst wird.

Ring- oder Zeigefinger? Der Signal Ring lässt sich an verschiedenen Finger tragen.

Vorerst nur für Kunden in den USA

Der Signal Ring kostet 399 US-Dollar. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Zum Lieferumfang gehören der Titanring, ein Ladecase und zunächst ein Größenkit. Die ersten Geräte sollen ab Oktober verschickt werden.

Für deutsche Interessenten bleibt der Ring vorerst nur ein Ausblick. Bestellungen und Lieferungen sind aktuell ausschließlich innerhalb der USA möglich. Bevor das Produkt hierzulande ernsthaft als Alternative zu einer Blutdruckmanschette infrage kommt, muss es zudem erst unabhängige Tests und die erforderlichen medizinischen Prüfungen bestehen.