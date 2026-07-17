Herausforderung für die Apple Watch
Signal Ring will Blutdruck ohne Manschette messen
Ein neuer Smart Ring will eine der schwierigsten Aufgaben für kompakte Gesundheits-Wearables lösen. Der Signal Ring soll den Blutdruck direkt am Finger erfassen und dabei konkrete systolische und diastolische Werte anzeigen. Eine klassische Oberarmmanschette wird laut Hersteller weder für die Einrichtung noch für spätere Kalibrierungen benötigt.
Der Ring verwendet einen schnellen optischen Sensor, der Veränderungen des Blutflusses bei jedem Herzschlag erfasst. Daraus errechnet eine Software den oberen und unteren Blutdruckwert. Neben gezielten Messungen soll das Gerät auch im Hintergrund Daten sammeln und Veränderungen über den Tagesverlauf darstellen, wie der Hersteller auf der Produktseite zum Messverfahren erklärt.
Mehr als die Apple Watch verspricht
Damit geht der Signal Ring deutlich weiter als die Apple Watch. Diese kann auf unterstützten Modellen über einen längeren Zeitraum Anzeichen für chronischen Bluthochdruck erkennen und eine Warnung ausgeben. Konkrete Werte misst sie jedoch nicht. Nach einem Hinweis empfiehlt Apple weiterhin Messungen mit einer klassischen Blutdruckmanschette.
Wir hatten die Bluthochdruckhinweise der Apple Watch bereits ausführlicher vorgestellt. Der Signal Ring möchte dagegen sowohl einzelne Messwerte als auch längerfristige Entwicklungen liefern.
Man kann den Signal Ring zum Start nur in einer Ausführung bestellen und erhält zudem ein praktisches Ladecase.
Genauigkeit bislang nicht unabhängig bestätigt
Der Hersteller gibt an, die Technik in einer Studie mit 451 Personen geprüft zu haben und die Anforderungen des Standards ISO 81060-2 zu erfüllen. Öffentlich einsehbare Studienergebnisse oder eine unabhängige Bestätigung liegen bislang jedoch nicht vor.
Der Signal Ring ist derzeit kein zugelassenes Medizinprodukt und wurde nach Angaben des Anbieters noch nicht von den Gesundheitsbehörden geprüft. Er soll lediglich allgemeine Gesundheitsinformationen liefern und darf nicht für Diagnosen oder Behandlungsentscheidungen verwendet werden.
Die US-Behörde FDA warnt ausdrücklich davor, sich bei Blutdruckwerten auf nicht zugelassene Smartwatches oder Ringe zu verlassen. Ungenaue Messungen könnten dazu führen, dass eine notwendige Behandlung zu spät begonnen oder eine Medikation falsch angepasst wird.
Ring- oder Zeigefinger? Der Signal Ring lässt sich an verschiedenen Finger tragen.
Vorerst nur für Kunden in den USA
Der Signal Ring kostet 399 US-Dollar. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. Zum Lieferumfang gehören der Titanring, ein Ladecase und zunächst ein Größenkit. Die ersten Geräte sollen ab Oktober verschickt werden.
Für deutsche Interessenten bleibt der Ring vorerst nur ein Ausblick. Bestellungen und Lieferungen sind aktuell ausschließlich innerhalb der USA möglich. Bevor das Produkt hierzulande ernsthaft als Alternative zu einer Blutdruckmanschette infrage kommt, muss es zudem erst unabhängige Tests und die erforderlichen medizinischen Prüfungen bestehen.
Tolle Idee, warum Amerika First:(
https://hilo.com/de-eu/products/blutdruckmessgerat?nis=8&ch=1
Medizinisch geprüft, zugelassen, bewährt
Ich kann das Armband von Hilo empfehlen. Es muss alle vier Wochen mit der mitgelieferten Manschette kalibriert werden, liefert dann aber verlässliche Werte. Zumindest bei mir ist die Abweichung zum normalen Messgerät sehr gering. Es misst sehr oft am Tag, so dass man Tendenzen im Tagesverlauf erkennen kann. Die App bereitet das sehr übersichtlich auf und erstellt sogar PDF-Protokolle für den Arzt.
Einziger Nachteil: nach einem Jahr ist die Mitgliedschaft per Abo ziemlich hoch kostenpflichtig. Ohne Abo kann man fast nichts damit anfangen.
Ich habe auch das Hilo und bin grundsätzlich zufrieden. Leider ist es seit glaube ich Anfang des Jahres so, das man ohne das Abo das Band gar nicht mehr verwenden kann. Finde leider den Abopreis auch sehr hoch. Wäre schon cool wenn die Apple Watch, den Blutdruck komplett messen könnte.
Ringe finde ich sehr unpraktisch und unangenehm. Hoffe sowas kommt auch mal in die Watch