Adobe Fonts um klassische Schriftarten von Monotype ergänzt

Adobe hat seine Schriftarten-Sammlung Adobe Fonts um 1500 weitere Zeichensätze erweitert. Unter den Neuzugängen finden sich zeitlose Klassiker wie Helvetica, Gotham, Avenir oder Times New Roman. Insgesamt stehen im Rahmen des Angebots mittlerweile mehr als 30.000 Schriften für die Verwendung auf Webseiten, in Videos oder Printprodukten zur Verfügung.

Die Voraussetzung für den Vollzugriff auf die Schriftarten-Sammlung von Adobe ist allerdings ein Creative-Cloud-Abonnement. Alternativ dazu können Nutzer kostenfrei auf eine Basisbibliothek von mehr als 1.000 Schriftarten zugreifen, wenn sie über ein kostenloses Benutzerkonto bei Adobe verfügen.

Die aktuellen Neuzugänge stehen dem Unternehmen zufolge im Zusammenhang mit der größten Erweiterung von Adobe Fonts in den vergangenen fünf Jahren. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Integration von vielen der bekanntesten Schriften aus dem Programm von Monotype. Das ursprünglich 1887 in den USA gegründete Unternehmen hält über die oben genannten Fonts hinaus die Rechte an zahlreichen weiteren bekannten und wichtigen Schriftarten, darunter Franklin Gothic, Frutiger oder Optima, die ebenfalls im Rahmen von Adobe Fonts verfügbar sind.

Auch für kommerziellen Einsatz

Die Schriftensammlung von Adobe präsentiert sich als leistungsfähiges und wichtiges Arbeitsutensil für Designer. Nutzer haben die Möglichkeit, einzelne Schriftarten zu vergleichen oder sich Beispiele anhand von eigenen oder verschiedenen vorgegebenen Beispieltexten anzusehen.

Die Lizenzierungsbedingungen von Adobe machen die Sammlung ganz besonders auch für den kommerziellen Einsatz interessant. So kann die gesamte Adobe Fonts-Bibliothek nicht nur für persönliche, sondern auch für kommerzielle Projekte genutzt werden. Die Nutzungsrechte bleiben auch dann aktiv, wenn man sein Adobe-Abo beendet. Einschränkungen gibt es lediglich, wenn es sich um aktive und bearbeitbare Schriften handelt, die zum Beispiel in InDesign- oder Word-Dokumenten verwendet werden.

Ausführliche Infos zu den Adobe-Fonts-Nutzungsbedingungen findet ihr hier.